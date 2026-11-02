Leonardo Maria Del Vecchio annuncia l'offerta per Delfin con una lettera-appello ai familiari sul suo giornale

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Leonardo Maria Del Vecchio ha presentato ai soci di Delfin una formale offerta per acquistare le loro quote. L’obiettivo è risolvere i dissidi familiari e mantenere la holding, cassaforte di famiglia con sede in Lussemburgo, sotto controllo italiano. La proposta arriva in risposta all’offerta da 30 miliardi di euro del magnate ceco Michal Strnad, interessato ad acquisire il controllo.

LMDV e Delfin

Alla morte del capofamiglia Leonardo Del Vecchio a giugno 2022, Delfin è stata divisa in otto quote uguali (12,5%) fra gli eredi. Oggi Leonardo Maria Del Vecchio si muove su tre fronti: risolvere definitivamente lo stallo ereditario derivante dalla scomparsa del padre Leonardo, azzerare i contenziosi legali e tutelare l’italianità della holding.

L’operazione sarebbe interamente finanziata da una primaria banca americana e prevede diverse formule di acquisto, immediate o dilazionate. Per procedere servirebbe l’adesione di almeno cinque soci, che insieme a Leonardo Maria formerebbero una maggioranza di sei su otto. Il veicolo acquirente avrebbe inoltre una governance rafforzata, con due esperti manageriali, finanziari e legali dotati di pareri vincolanti sulle decisioni più rilevanti.

ANSA

Il 34enne Michal Strnad è a capo del colosso della difesa CSG. L’offerta di Strnad prevede 30 miliardi di euro sul tavolo per ottenere il 62,5% di Delfin, che gli garantirebbe il controllo. Valutando la holding con uno sconto del 30% rispetto a un Nav di circa 40 miliardi. L’offerta poneva come condizione vincolante l’eliminazione della clausola statutaria che riserva le azioni ai soli eredi.

Delfin detiene partecipazioni strategiche in EssilorLuxottica (32,4%), Generali (10%), Mps (17,6%), UniCredit (2,7%) e Covivio (28%), con dividendi annui superiori a un miliardo di euro. Per Leonardo Maria, la holding rappresenta un patrimonio industriale e finanziario da tutelare anche nell’interesse nazionale.

La lettera di Leonardo Maria Del Vecchio

Così ha scritto nella sua lettera ai soci Leonardo Maria Del Vecchio, presidente di LMDV Capital ed editore di QN Media:

Da quando nostro padre è scomparso, ho sentito il peso di custodire ciò che ha costruito. Non sempre l’ho fatto nel modo giusto. In questi anni ho cercato soluzioni diverse e talvolta ho scelto la strada dello scontro. Lo riconosco: ci sono stati errori, anche di tono, e non ne vado fiero.

La lettera è stata pubblicata sul giornale di sua proprietà, Quotidiano.net. Leonardo Maria Del Vecchio descrive il suo cambio di passo: inizialmente aveva puntato ad aumentare le sue quote societarie, ma poi ha cambiato strategia, puntando invece a

ridurre i conflitti e riaprire il dialogo. I miei consulenti parlano ogni giorno con quelli degli altri soci. Ho dato mandato di rinunciare alle azioni legali che avevo promosso nei confronti di alcuni dei miei familiari. Non è stato semplice, ma era necessario.

Infine l’appello agli altri soci, anche in risposta a richieste che, sostiene, gli sarebbero arrivate in forma privata da più parti al fine di garantire l’italianità di Delfin:

Oggi ho inviato ai soci di Delfin un’offerta per acquistarne le quote. È la proposta più seria che io abbia mai fatto. Ho ottenuto la disponibilità da parte di un primario istituto di credito internazionale a finanziare l’operazione. Ho proposto sia un acquisto totale e immediato delle quote, sia altre forme di acquisizione più diluite nel tempo, lasciando a ciascuno la libertà di scegliere.

LMDV si pone da solo alcune condizioni: accanto a lui, alla guida, siederebbero in consiglio due persone con una lunga esperienza manageriale, finanziaria e legale. I due avrebbero pareri vincolanti sulle decisioni finanziarie più rilevanti:

È la condizione perché questa proposta sia credibile per la mia famiglia, per i mercati e per le persone che lavorano nelle società che nostro padre ha fatto crescere.

La risposta di Delfin

“No comment”, è la risposta di Delfin alla lettera di Leonardo Maria Del Vecchio per acquistare le sei quote dei fratelli per 22 miliardi. La notizia arriva dall’Ansa.

Non commentano neanche fonti vicine a Rocco Basilico, che ha da poco respinto una proposta per la propria partecipazione del 12,5%. Un altro tentativo di Lmdv Fin per comprare il 25% da Paola e Luca Del Vecchio per 10 miliardi non era andato a buon fine.

Di cosa si occupa la società Delfin

Delfin S.à r.l. è una delle più importanti holding finanziarie e d’investimento europee. Funziona come una grande cassaforte patrimoniale che gestisce e protegge l’immenso impero industriale e azionario costruito dal fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio

Possiede quote, come detto, in importanti asset e incassa ogni anno dividendi miliardari. Esercita poi il diritto di voto nelle assemblee dei colossi di cui detiene le quote, influenzando le nomine dei manager e i piani industriali. E reinveste la liquidità in nuove opportunità di mercato.

Leonardo Maria Del Vecchio e l’eredità bloccata

In una recente puntata di Pulp Podcast, lo show condotto da Fedez e Mr Marra, Leonardo Maria Del Vecchio ha parlato della questione dell’eredità. “Ci stiamo facendo la guerra su 300 milioni”, ha commentato parlando dell’eredità bloccata per dissidi tra i figli e l’amministratore delegato del gruppo, Francesco Milleri.