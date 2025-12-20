Leonardo Maria Del Vecchio compra il 30% de Il Giornale ma è in arrivo un altro colpo, cosa vuole acquistare

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Leonardo Maria Del Vecchio compra il 30% de Il Giornale

È stato ufficialmente sottoscritto l’accordo per l’acquisizione, da parte della LMDV Capital di Leonardo Del Vecchio, del 30% de Il Giornale.

Lo ha comunicato l’Adnkronos: Del Vecchio, investitore di lunga data, ha dunque acquisito una quota del 30% del quotidiano della famiglia Angelucci.

La LMDV Capital mira a “rafforzare il progetto industriale del quotidiano e sostenerne l’evoluzione digitale, preservandone al contempo identità, autonomia e linea editoriale”.

Cosa vuole acquistare

Tuttavia, l’acquisto de Il Giornale sarebbe solo uno degli step di una più ampia strategia, peraltro annunciata, che la LMDV Capital ha avviato nel settore dei media.

Secondo quanto riportato da Open, infatti, nei piani di Leonardo Maria Del Vecchio ci sarebbe anche un altro acquisto. Sembra infatti che sia in corso una trattativa per acquistare il pacchetto di maggioranza del gruppo Monrif.

Se la trattativa dovesse andare in porto, Del Vecchio acquisirebbe, secondo Open, “il terzetto di giornali del Quotidiano Nazionale, quindi Il Giorno, Il Resto del Carlino e La Nazione, con i relativi siti”.

Il progetto editoriale di LMDV Capital

Con l’acquisizione de Il Giornale e le successive trattative, dunque, la LMDV Capital aspira all’attuazione di un progetto ambizioso.

“Il progetto prevede la costruzione di una piattaforma editoriale integrata, fondata su: la valorizzazione dei brand storici della stampa italiana; l’accelerazione della trasformazione digitale (siti, app, podcast, video, prodotti premium e modelli di abbonamento); l’utilizzo responsabile di dati e intelligenza artificiale a supporto del lavoro delle redazioni, senza sostituire il ruolo, l’indipendenza e il valore dei giornalisti né ridurre la centralità delle scelte editoriali; risorse professionali, persone che operano all’interno della struttura editoriale che rappresentano il capitale umano su cui si fondano crescita, credibilità e identità del gruppo”: queste le parole rilasciate all’Adnkronos dopo l’acquisizione.

“Non possiamo accettare che il futuro dell’informazione venga deciso esclusivamente dagli algoritmi”, ha dichiarato Leonardo Del Vecchio. “L’obiettivo di chi oggi ha la possibilità di investire è esattamente l’opposto: mettere risorse e competenze al servizio di redazioni libere, capaci”.

Chi è Leonardo Maria Del Vecchio

Leonardo Maria Del Vecchio è figlio di Leonardo Del Vecchio e Nicoletta Zampillo. Classe 1995, dopo una laurea in Economia aziendale e Management presso l’Università Luigi Bocconi di Milano, nel 2017 entra ufficialmente in Luxottica.

Dopo un periodo come Head of retail Italy di EssilorLuxottica, attualmente ricopre il ruolo di Chief Strategy Officer e di presidente Ray-ban.

Ha inoltre fondato una propria società, Triple Sea Food, ed è entrato nella classifica di Forbes Italia dei 100 Under 30 che stanno cambiando il mondo.