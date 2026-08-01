Leonardo Maria Del Vecchio dalla ex Sara Soldati ricoverata in ospedale, "non è posto per nostra figlia"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sara Soldati, ex compagna di Leonardo Maria Del Vecchio, è ricoverata da venerdì all’ospedale San Raffaele di Milano. Con lei la figlia di un anno, al centro di un contenzioso tra i due per l’affidamento. Oggi l’imprenditore è andato a trovarla, contestando la scelta di tenere la bimba in ospedale: “È stata affidata alla mamma e non capisco perché deve far stare una bambina due giorni in una camera d’ospedale”, ha detto, “non è posto per bambini”. La piccola è poi tornata a casa con la nonna, come riferito dall’avvocata di Soldati.

Sara Soldati ricoverata in ospedale

Ricovero in ospedale per Sara Soldati, ex compagna di Leonardo Maria Del Vecchio e madre della loro figlia di un anno.

Secondo quanto riporta Adnkronos, la modella è ricoverata al San Raffaele di Milano dalla serata di venerdì 31 luglio. Massimo riserbo sui motivi della degenza.

ANSA

Da quanto emerso, si tratta del terzo ricovero nel giro di pochi giorni per la 26enne: il primo il 22 luglio, mentre si trovava a Montecarlo, il secondo il 28 in Sardegna.

Leonardo Maria Del Vecchio in visita alla ex e alla figlia

Nel pomeriggio di oggi, 1 agosto, Leonardo Maria Del Vecchio è andato a far visita all’ex al San Raffaele.

L’erede dell’impero Luxottica ha riferito con che con lei c’è la loro figlia, al centro di un contenzioso tra i due per l’affidamento.

“Sono contento che Sara stia bene”, ha detto a LaPresse. “Sono meno contento di averla vista in un ospedale, non è un posto per bambini”.

“Sono venuto innanzitutto per vedere come stava mia figlia e accertarmi su come stava. Sono giorni che non so dov’è”, ha aggiunto Del Vecchio.

La bimba “è stata affidata alla mamma e non capisco perché deve far stare una bambina due giorni in una camera d’ospedale”.

Il contenzioso per la figlia

Del Vecchio e Soldati hanno un contenzioso aperto relativo all’affidamento della figlia di un anno, l’uomo è indagato per sottrazione di minore in seguito alla querela dell’ex compagna.

Su ordine del tribunale di Milano, il 28 luglio Del Vecchio ha consegnato la bimba alla madre.

Dopo la visita di Del Vecchio in ospedale, la bambina è tornata a casa con la nonna materna.

Lo ha detto al Corriere della Sera l’avvocata di Soldati, Annamaria Bernardini de Pace, spiegando che la bimba si trova con la nonna nell’appartamento della madre a Milano, “dove il padre potrà andare a trovarla”.