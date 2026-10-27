Leonardo Maria Del Vecchio e le interviste, "rifarei quella dalla Gruber, in Italia son l'unico a illuminarsi"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Leonardo Maria Del Vecchio è tornato a parlare delle sue recenti interviste e, in particolare, di quella rilasciata a Lilli Gruber, da lui definita un “mezzo disastro”. L’imprenditore ha dichiarato che, nonostante ciò, la rifarebbe. Del Vecchio ha spiegato la sua scelta di concedere interviste con la motivazione di essere “l’unico in Italia che si illumina”.

Il commento di Del Vecchio sull’intervista da Lilli Gruber

Leonardo Maria Del Vecchio, intervistato da Rtl 102.5, ha parlato di rimpianti. L’imprenditore ha spiegato: “Forse rifarei tutto quello che ho fatto, compresa l’intervista alla Gruber”.

Del Vecchio ha ammesso che quell’intervista è stata un “mezzo disastro“. Poi, però, ha aggiunto: “Ciò che mi ha fatto più male è stato lo stillicidio, le brutte parole rivolte a chi si occupa della mia comunicazione”.

L’imprenditore ha dichiarato ancora: “Io quell’intervista l’ho fatta perché volevo farla”.

Più in generale, sulla scelta di fare interviste, Leonardo Maria Del Vecchio ha detto: “Ho iniziato a fare interviste perché, quando vieni messo sotto una piccola luce, hai due possibilità: la prima è cercare di scappare, la seconda è lasciarti illuminare. Penso di essere l’unico in Italia che si illumina“.

Leonardo Maria Del Vecchio e l’offerta sul Fatto Quotidiano

Nel corso dell’intervista, Leonardo Maria Del Vecchio ha commentato anche l’offerta presentata per l’acquisto del Fatto Quotidiano.

L’imprenditore ha spiegato: “Penso che quello che ho fatto sia qualcosa che può aiutare l’editoria. (…) Non è un amore per l’editoria in sé, ma per ciò che l’editoria deve tornare a offrire: essere un faro e diventare un punto di riferimento per i giovani, prima ancora dei social media”.

Ancora Del Vecchio: “Non mi interessano i colori politici, non mi interessa se si è di sinistra o di destra. Quello che mi interessa è dare informazione e promuovere il dibattito, ma un dibattito costruttivo”.

L’annuncio di Del Vecchio sulle cause contro i fratelli

Nel corso dell’intervista, Leonardo Maria Del Vecchio ha affrontato anche il tema della famiglia.

Con l’occasione, l’imprenditore ha fatto un annuncio importante: “Basta con le guerre fratricide. Oggi posso anche rivelare che cosa ho chiesto ai miei avvocati: chiudere tutte le cause nei confronti dei miei fratelli“.