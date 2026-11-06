Leonardo Maria Del Vecchio ha "comprato il 2% del Fatto Quotidiano", l'annuncio a sorpresa sui social

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Leonardo Maria Del Vecchio ha annunciato di aver acquistato il 2% di Seif, la gruppo editoriale che pubblica il Fatto Quotidiano diretto da Marco Travaglio. A comunicarlo è stato lo stesso imprenditore, presidente di Lmdv Capital e figlio del fondatore di Luxottica, attraverso un post pubblicato sui propri canali social. L’annuncio arriva a pochi giorni di distanza dalla rinuncia a un’operazione ben più ambiziosa, che avrebbe potuto portare l’imprenditore ad acquisire una partecipazione di controllo nella società editoriale. L’acquisto del 2%, invece, rappresenta un investimento di minoranza che, da solo, non attribuisce il controllo della società né della sua linea editoriale.

Leonardo Maria Del Vecchio compra il 2% del Fatto Quotidiano

“Anche io ho comprato il Fatto Quotidiano, il 2%“. Con queste parole, in un post pubblicato su X, Leonardo Maria Del Vecchio ha annunciato il nuovo investimento imprenditoriale. Il 31enne lo ha svelato a modo suo, con un messaggio social insolito.

In uno scatto che lo ritrae a bordo di un jet privato, con in mano una copia del giornale del 6 novembre 2026, Del Vecchio ha infatti reso noto di aver acquista il 2% delle quote. Nello specifico si tratterebbe di una quota di minoranza in Società Editoriale Il Fatto, Seif, il gruppo editoriale che edita il Fatto Quotidiano.

Dal tentativo di comprare il 100% fino alla quota di minoranza

La decisione di investire nel capitale di Seif arriva dopo il fallimento del precedente tentativo di avviare un’offerta pubblica di acquisto (Opa). Soltanto qualche giorno fa, infatti, Leonardo Maria Del Vecchio aveva rinunciato a promuovere l’operazione, prendendo atto delle difficoltà emerse nel confronto con la società editoriale.

Al centro della vicenda c’era la richiesta, avanzata dall’imprenditore, di effettuare una due diligence confermatoria, una verifica approfondita della situazione economica, finanziaria e societaria di Seif prima di procedere con l’eventuale offerta. La società non aveva accolto la richiesta.

A complicare ulteriormente il progetto era stata la posizione dei soci fondatori del Fatto Quotidiano, tra i quali Marco Travaglio, Antonio Padellaro e Cinzia Monteverdi, che avevano comunicato la propria intenzione di non aderire all’eventuale Opa. Due circostanze che avevano portato Del Vecchio a interrompere il percorso verso l’acquisizione.

La risposta di Del Vecchio a Travaglio

Il modo in cui è arrivato l’annuncio di Del Vecchio, poi, è curioso. Quel “anche io ho comprato Il Fatto Quotidiano” mentre legge il giornale, infatti, sembra essere un messaggio diretto a Marco Travaglio e ai soci fondatori che, subito dopo il tentativo dell’imprenditore di acquisire il 100% delle quote, avevano rilanciato con una campagna pubblicitaria.

“Il Fatto Quotidiano non è in vendita, potete comprarlo solo voi lettori“, infatti, si legge in un post X di Travaglio che negli scorsi giori sottolineava: “L’unica vera garanzia della nostra indipendenza è la fiducia della comunità di chi ci legge. Difendere un’informazione libera e fuori dal coro dipende anche da te. Abbonatevi o regalate un anno di abbonamento. Aiutateci a restare liberi”.

Un messaggio promozionale che il giornalista aveva lanciato tramite i social e che, secondo quanto si legge, era valida dal 28 ottobre al 10 novembre. E quasi al capolinea c’è chi ha deciso di andare ben oltre l’abbonamento annuale, con del Vecchio che si è “regalato” il 2%.