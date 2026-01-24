Leonardo Maria Del Vecchio indagato dopo un incidente in Ferrari, l'accusa sulla sostituzione di persona

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Leonardo Maria Del Vecchio ha ricevuto un avviso di garanzia ed è accusato di sostituzione di persona in concorso e omissione di soccorso. Il figlio del patron di Luxottica, dopo un incidente in tangenziale a Milano con la sua Ferrari, avrebbe chiamato un suo dipendente in modo che fingesse di essere al volante al momento del sinistro. A confermare questa versione ci sarebbero testimonianze e immagini delle telecamere.

Leonardo Maria Del Vecchio e l’incidente in Ferrari

Partiamo dal fatto principale e cioè l’incidente. Il 16 novembre 2025 Leonardo Maria Del Vecchio, alla guida di una Ferrrari Purosangue 222, urta una Bmw in tangenziale a Milano.

Le due auto coinvolte, dopo una carambola, sbattono contro il guard-rail e alla fine riescono ad accostare lungo la corsia di emergenza.

Alla guida della Bmw c’era una donna di 58 anni poi ricoverata in codice verde. A bordo della Ferrari, invece, c’erano Leonardo Maria Del Vecchio e, secondo la ricostruzione degli investigatori, il suo storico braccio destro Marco Talarico (che però non è indagato).

Perché Leonardo Maria Del Vecchio è indagato

Appena arrivati i soccorsi, i sanitari dell’ambulanza si erano sincerati delle condizioni di tutte le persone coinvolte, compreso colui che era alla guida della Ferrari.

Solo che, come ricostruito da Repubblica, all’arrivo della Polstrada risultava un altro uomo al volante della rossa, un 53enne dipendente di Luxottica, che era in evidente difficoltà a recuperare il libretto e persino a mettere in moto l’auto, di proprietà di Leonardo Maria del Vecchio.

Che cosa è accaduto dunque? In pratica ci sarebbe stata una sostituzione di persona: il dipendente sarebbe arrivato subito dopo l’incidente con la sua macchina, lasciata pochi metri più avanti, per poi entrare nella Ferrari mentre gli altri due se ne andavano utilizzando proprio la vettura del dipendente, una Bmw.

L’accusa sulla sostituzione di persona

A rivelare quanto accaduto sarebbero state le immagini delle telecamere, oltre alle testimonianze di chi era presente.

Il dipendente di Luxottica rimasto alla guida della Ferrari, avrebbe provato a spiegare alla polizia che l’amico che era con lui al momento dell’incidente se ne era andato per problemi personali.

Leonardo Maria Del Vecchio poi sarebbe stato riconosciuto, tramite una foto, da un infermiere che per primo era andato a sincerarsi delle sue condizioni subito dopo l’incidente.

L’imprenditore è dunque indagato: ha ricevuto a casa sua a Milano un avviso di garanzia per sostituzione di persona in concorso e omissione di soccorso.