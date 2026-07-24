Leonardo Maria Del Vecchio indagato per sottrazione della figlia minore alla madre Sara Soldati, le 2 versioni

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Leonardo Maria Del Vecchio è accusato dall’ex fidanzata Sara Soldati di violenza privata e sarebbe indagato per sottrazione della figlia minore. Secondo la modella, l’imprenditore le avrebbe consentito di restare con bimba di un anno solo per pochi minuti. Del Vecchio sostiene invece che gli accordi siano stati rispettati e che la donna, inviata a stare con la bimba, non avrebbe accettato di andare altrove “in sicurezza”. L’episodio sarebbe avvenuto a bordo di uno yacht in Sardegna.

Leonardo Maria Del Vecchio indagato

Come riportato dal Corriere della Sera, la modella Sara Soldati avrebbe presentato una querela ai carabinieri di Porto Cervo.

La donna accusa il suo ex Leonardo Maria Del Vecchio di non averle concesso tempo da trascorrere con la loro figlia, di un anno, se non per pochi minuti.

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Del Vecchio è stato iscritto nel registro degli indagati per sottrazione di minore dai pm Letizia Mannella e Chiara Reale della Procura di Milano.

Sara Soldati e le accuse a Del Vecchio

L’episodio sarebbe avvenuto a bordo di un lussuoso yacht di Del Vecchio, ancorato in Sardegna, a Cala di Volpe, vicino a Porto Cervo.

Sara Soldati sarebbe arrivata in Sardegna il giorno prima, visto che, come riferito ai suoi legali, non vedeva la figlia dal 9 luglio, giorno del compleanno della piccola.

Da allora a Sara Soldati sarebbe stato impedito di avere contatti con la figlia (nel frattempo andata in Toscana e poi in Sardegna col padre) e di ricevere foto.

A riportare questa versione, al Corriere della Sera, è stata Annamaria Bernardini De Pace, legale della Soldati assieme a Luca Procaccini.

Proprio gli avvocati hanno poi presentato alla Procura di Milano una querela contro l’imprenditore, iscritto nel registro degli indagati.

La versione di Leonardo Maria Del Vecchio

Diverso il racconto di Leonardo Maria Del Vecchio. Secondo Daniela Missaglia, legale dell’imprenditore, “la signora Soldati è stata invitata a stare con la bambina in base agli accordi presi in precedenza”.

Alla donna “è stata data la possibilità di andare altrove in sicurezza con la piccola ma non ha voluto sentire ragioni“, ha aggiunto l’avvocato.

“Ognuno è responsabile delle denunce che fa”, ha concluso Daniela Missaglia.