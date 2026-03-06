Leonardo Maria Del Vecchio, la mossa per risolvere la disputa sull'eredità: nel mirino le quote dei fratelli

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Leonardo Maria Del Vecchio, figlio del fondatore di EssilorLuxottica Leonardo Del Vecchio, sarebbe vicino a raggiungere un accordo per acquisire le quote di due fratelli nella holding di famiglia Delfin. L’operazione, preannunciata dallo stesso imprenditore, potrebbe porre fine a una lunga disputa sull’eredità.

L’annuncio di Leonardo Maria Del Vecchio

In un’intervista concessa al Financial Times, Leonardo Maria Del Vecchio ha annunciato di essere vicino a un accordo per acquistare le quote di due suoi fratelli nella holding di famiglia Delfin.

“Siamo vicini a concordare un prezzo“, ha dichiarato Del Vecchio, spiegando di essere pronto a fare questa mossa “per diventare il principale azionista di Delfin, chiudere le questioni ancora aperte sull’eredità di mio padre ed eseguire la sua volontà, incarnata da ciò che sta facendo Francesco Milleri”.

ANSA

A che punto è la trattativa Dolfin

I fratelli Luca e Paola Del Vecchio stanno valutando la possibilità di vendere le loro quote del 12,5% ciascuno e hanno chiesto a un tribunale del Lussemburgo di fissare un prezzo per il trasferimento delle partecipazioni.

Leonardo Maria Del Vecchio si è detto disposto ad attendere la decisione del tribunale o, in alternativa, a raggiungere prima un accordo con i due fratelli.

“Non intendo fare una mossa di potere, voglio ricostruire la fiducia dopo quattro anni di dispute”, ha spiegato.

Il caso eredità Del Vecchio

Dopo la morte di Leonardo Del Vecchio avvenuta nel 2022, come ricostruito da Financial Times, in scia alle tensioni tra eredi Delfin ha fermato la distribuzione dei dividendi e alcune decisioni strategiche.

Nel testamento l’imprenditore aveva suddiviso la proprietà di Delfin tra i sei figli e la vedova Nicoletta Zampillo, a cui è andata la quota maggiore, prevedendo anche pagamenti per il suo storico collaboratore Francesco Milleri, amministratore delegato di Delfin ed EssilorLuxottica.

Leonardo Maria Del Vecchio ha spiegato al quotidiano di essere in trattativa per triplicare la sua quota fino al 37,5% di Delfin e divenire così il maggiore azionista della holding.

“EssilorLuxottica è il nostro gioiello della corona e non vogliamo mai essere diluiti. Delfin deve avere cassa per finanziare un aumento di capitale un giorno, se necessario”, ha detto Del Vecchio r, aggiungendo che il debito dell’operazione sarebbe ripagato con i dividendi.

Leonardo Maria Del Vecchio ha indicato in più di 7 miliardi di euro le riserve potenzialmente distribuibili come dividendo straordinario e ha evocato una futura politica di dividendi superiore a un miliardo l’anno.