Leonardo Maria Del Vecchio loda Giorgia Meloni e il suo governo, "se ho investito è perché mi sento al sicuro"

Leonardo Maria Del Vecchio, figlio del fondatore di Luxottica e presidente di LMDV Capital, entra ufficialmente nell’editoria con un grande investimento e, dice, grazie alla stabilità politica. Ospite da Otto e mezzo, Del Vecchio ha spiegato le ragioni che lo hanno portato a investire nei giornali e ha espresso una valutazione positiva sull’operato del governo guidato da Giorgia Meloni. “Se ho investito è perchè mi sento al sicuro“, ha dichiarato.

L’ingresso nell’editoria

Intervistato da Lilli Gruber, Leonardo Maria Del Vecchio (indagato per un incidente in Ferrari) ha spiegato perché ha deciso di investire nell’editoria, un settore distante dal core business industriale della sua famiglia. “Credo molto nell’informazione vera“, ha detto, sottolineando il rischio che le nuove generazioni si affidino sempre più a fonti non autorevoli.

L’obiettivo dichiarato è quello di contribuire a preservare un’informazione di qualità, “perché mia figlia possa un giorno informarsi da firme autorevoli e non da tiktoker”.

Nelle ultime settimane Del Vecchio ha acquisito il 30% del Giornale e una quota di maggioranza del gruppo QN, che comprende Il Giorno, Il Resto del Carlino e La Nazione. Operazioni che, secondo lo stesso imprenditore, non implicano un cambio di linea editoriale: “Ho sempre rispettato il dna delle aziende. Snaturarle sarebbe un errore”.

Nessuna corsa verso la televisione

Alla domanda su un possibile ingresso anche nel settore televisivo, Del Vecchio frena. Pur non escludendo nulla in prospettiva, chiarisce di non voler “correre troppo”.

“Prima di fare un passo come comprare una televisione è meglio aspettare”, ha spiegato, ricordando di non essere ancora entrato formalmente nell’editoria dal punto di vista operativo.

La stima per Giorgia Meloni

Il passaggio politicamente più rilevante arriva quando Del Vecchio parla apertamente del governo. Pur dichiarando di aver votato in passato sia per il Partito democratico sia per Fratelli d’Italia, citando Matteo Renzi e Giorgia Meloni, l’imprenditore lega senza ambiguità i suoi investimenti alla stabilità dell’esecutivo attuale.

“Mi piace l’Italia di questi tre anni e mezzo di governo”, afferma. “Se non mi fossi sentito sicuro nell’investire in Italia non l’avrei fatto. Questa stabilità è anche merito del lavoro del governo”.

Parole che pesano perché pronunciate da uno dei principali eredi dell’imprenditoria italiana.