Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La Procura di Milano ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini a Leonardo Maria Del Vecchio e al suo autista Daniele Origgi in merito all’incidente stradale avvenuto nel novembre 2025 sulla Tangenziale Est a bordo di una Ferrari. Gli inquirenti contestano al manager di essersi allontanato prima dell’arrivo della Polizia stradale facendo sedere l’autista al posto di guida.

La chiusura delle indagini su Leonardo Maria Del Vecchio

La Procura di Milano ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a Leonardo Maria Del Vecchio, erede del gruppo Luxottica ed editore del Quotidiano Nazionale, e al suo autista cinquantatreenne Daniele Origgi. Come riportato dal Corriere della Sera, l’inchiesta riguarda lo scontro avvenuto il 16 novembre 2025 sulla Tangenziale Est del capoluogo lombardo.

A carico dell’imprenditore gli inquirenti ipotizzano due distinti reati: falsa dichiarazione a pubblico ufficiale su identità o qualità personali proprie o altrui, punita con la reclusione da uno a sei anni, e violazione dell’articolo 189 del Codice della strada per non aver ottemperato all’obbligo di fermarsi in caso di incidente, sanzionata con la pena da sei mesi a tre anni.

leonardo maria del vecchio incidente ferrari

La difesa guidata dall’avvocato Domenico Aiello dispone ora di venti giorni per presentare eventuali controdeduzioni prima della richiesta di citazione diretta a giudizio.

La ricostruzione dell’incidente in Ferrari

I fatti risalgono all’ora di pranzo di domenica 16 novembre 2025, quando la Ferrari Purosangue intestata a Del Vecchio viaggiava in direzione Sud sotto la pioggia battente.

Secondo gli accertamenti della Polizia stradale, dopo una serie di sorpassi la vettura ha urtato il posteriore di una Bmw 530 condotta da una donna di cinquantotto anni, finita poi in ospedale in codice verde senza gravi lesioni, provocando una carambola contro il guardrail prima dell’arresto sulla corsia di emergenza.

Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto hanno notato due uomini nell’abitacolo, ma all’arrivo della pattuglia della Polstrada, circa mezz’ora più tardi, al posto di guida sedeva soltanto Origgi, ex addetto alla sicurezza del gruppo Luxottica, che aveva dichiarato agli agenti di aver provocato lui il sinistro.

Il presunto scambio alla guida

La versione fornita dall’autista è stata però smentita dagli accertamenti incrociati della Polstrada attraverso il numero di targa, le immagini della videosorveglianza e i racconti dei soccorritori.

Un infermiere ha infatti riconosciuto in fotografia l’imprenditore come la persona vista inizialmente al volante della Ferrari, mentre le telecamere lungo il tracciato avrebbero ripreso l’arrivo di Origgi a bordo di un’altra vettura pochi minuti dopo lo scontro.

Nei filmati i due occupanti della supercar, identificati dagli investigatori nello stesso Del Vecchio e nel manager non indagato Marco Talarico, scendono dall’auto sportiva per salire sul veicolo dell’autista e allontanarsi dalla scena.