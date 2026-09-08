Leonardo Maria Del Vecchio nel mirino dei due fratelli, chiesto mezzo miliardo di euro per la vicenda Delfin

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Scontro tra i fratelli Del Vecchio sull’assetto della holding di famiglia, Delfin: Luca e Paola sarebbero pronti a chiedere a Leonardo Maria Del Vecchio il pagamento di una penale da 500 milioni di euro. I due avevano dato una prelazione al fratello per acquistare le loro quote nella società che controlla EssilorLuxottica, ma l’acquisto non è andato in porto. Ora si preparano a far valere i loro diritti chiedendo il pagamento della penale prevista dal contratto.

Leonardo Maria Del Vecchio nel mirino dei due fratelli

Luca e Paola Del Vecchio sarebbero pronti a chiedere al fratello Leonardo Maria Del Vecchio 500 milioni di euro.

Una vicenda che riguarda la vendita delle quote detenute in Delfin, la holding di famiglia, e che si inserisce nel complesso riassetto dell’eredità imprenditoriale di Leonardo Del Vecchio, morto nel giugno 2022.

ANSA

Luca e Paola avevano dato una prelazione al fratello per acquistare le loro quote in Delfin, per un valore complessivo di 10 miliardi di euro.

Ma l’operazione non è andata a buon fine perché Leonardo Maria Del Vecchio non è riuscito a ottenere dalle banche i finanziamenti necessari.

La richiesta di 500 milioni per le quote di Delfin

Ora i due fratelli sono pronti a far valere i loro diritti. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i loro avvocati avrebbero predisposto una lettera per invitare Leonardo Maria Del Vecchio a rispettare il contratto sottoscritto.

Nel contratto di compravendita delle quote era prevista una clausola che imponeva una penale di 500 milioni di euro totali nel caso in cui l’operazione non fosse stata perfezionata.

Luca e Paola chiedono quindi al fratello il pagamento di 250 milioni a testa.

La vicenda Delfin

Intanto martedì 22 settembre un giudice lussemburghese, dove ha sede la società cassaforte di EssilorLuxottica, si esprimerà sulla richiesta di prorogare di altri 6 mesi i tempi per la prelazione sulle quote azionarie di Leonardo Maria e Clemente Del Vecchio e Rocco Basilico.

I tre fratelli avevano chiesto di trasferire le loro quote del 12,5% in veicoli societari personali, come già ottenuto da Luca e Paola.

Sulle quote di Luca e Paola, Leonardo Maria Del Vecchio aveva esercitato la prelazione, ma l’acquisto non è andato in porto.

Il Corriere della Sera riferisce che secondo fonti vicine a Leonardo Maria ci sarebbe la possibilità di arrivare a un arbitrato per accordarsi con i fratelli.

Puntando su un compromesso sulla governance di Delfin, a partire dalla modifica dello statuto, che prevede il Cda nominato a vita.