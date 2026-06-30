Leonardo Maria Del Vecchio non si presenta all'assemblea di Delfin e attacca Rocco Basilico, "gravi criticità"

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Leonardo Maria Del Vecchio non ha partecipato alle assemblee di Delfin, la holding della famiglia proprietaria di Luxottica, che hanno approvato il bilancio del 2025. Le ragioni, citate dallo stesso Del Vecchio, sarebbero “varie criticità” emerse nella governance di Delfin, tra cui la mancanza della documentazione necessaria per approvare il bilancio e la proposta di Rocco Basilico di smantellare le partecipazioni finanziarie dei Delfin per riacquistare le quote dei soci che non vogliono più farne parte.

Perché Leonardo Maria Del Vecchio non ha partecipato alle assemblee di Delfin

Il 30 giugno l’assemblea dei soci di Delfin, la holding della famiglia Del Vecchio che controlla Luxottica, ha approvato il bilancio per l’anno 2025.

Alla riunione mancava però uno dei soci più in vista, Leonardo Maria Del Vecchio, che ha giustificato la sua assenza in una nota in cui evidenzia quelle che a suo dire sono “criticità evidenti” all’interno della gestione della holding.

ANSA

Del Vecchio ritiene di non aver ricevuto la documentazione aziendale necessaria a valutare il progetto di bilancio 2025, e questa sarebbe la ragione centrale.

L’erede del fondatore di Luxottica denuncia però anche che gli amministratori della società non abbiano avuto un atteggiamento attivo riguardo alla sua proposta di acquisto delle quote dei fratelli Luca e Paola, e alle sue critiche sullo status di socio di Rocco Basilico.

La proposta di Rocco Basilico

Rocco Basilico è il marito della seconda moglie di Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica e padre di Leonardo Maria. Nel 2022, dopo la morte di Leonardo Del Vecchio, Besilico è entrato a far parte, tramite la moglie, dei soci di Delfin, con un procedimento che Lmdv critica.

Basilico, pochi giorni prima dell’assemblea, ha proposto che Delfin smantelli parte delle sue partecipazioni finanziarie per ricavarne i fondi per l’acquisto di azioni proprie dai soci che non vogliono più far parte della holding.

Come alternativa, Basilico propone anche una divisione delle partecipazioni tra i singoli soci “svuotando” la holding su cui Del Vecchio vuole avere maggior controllo.

Perché Delfin è così contesa

La holding Delfin è al centro di un delicato equilibrio tra soci, e il controllo del suo board è molto ambito perché, in primo luogo, porta al controllo di EssilorLuxottica.

L’azienda di occhiali nata in Veneto è diventata una multinazionale globale, che controlla marchi prestigiosi come RayBan, spazia nell’oculistica sanitaria e in altri ambiti scientifici e ha accordi con società tech come Meta.

Delfin ha però anche un ruolo nel cosiddetto Risiko bancario, il complesso intreccio di proprietà che determina il controllo delle banche italiane. Venderne le quote significa alterare gravemente un equilibrio che coinvolge una dozzina tra istituti di credito e holding.