Leonardo Maria Del Vecchio risponde alla battuta di Selvaggia Lucarelli sugli scontri a Milano: "Spazzatura"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Non ho intenzione di comprare spazzatura“, questa la risposta di Leonardo Maria Del Vecchio dopo la battuta di Selvaggia Lucarelli sugli scontri di Milano. L’opinionista, infatti, sui suoi canali social aveva parlato di “curiosa coincidenza” riferendosi agli eventi che hanno colpito il centro della città meneghina dopo l’intervista rilasciata da Del Vecchio a Pulp Podcast. Ma la controrisposta di Lucarelli non si è fatta attendere: “Ora pubblico qualche foto di famiglia così commuovo il pubblico”.

La battuta di Selvaggia Lucarelli su Milano

Nel primo pomeriggio di lunedì 19 ottobre Selvaggia Lucarelli, nelle sue storie Instagram, ha ripreso un frammento dell’intervista rilasciata da Leonardo Maria Del Vecchio a Pulp Podcast.

Il suo commento: “I ragazzi che spaccano le vetrine a Milano dopo questa intervista, una curiosa coincidenza”.

Nella stessa sequenza di storie, Lucarelli ha ripreso una foto pubblicata da Del Vecchio con in braccio la figlia Bianca, e ha commentato: “Poi tampona con la foto della bambina, così fai l’effetto patatone“, aggiungendo che ciò avviene “in perfetto stile Ferragnez“.

Poi ha concluso: “Una bambina non è un’estensione del personaggio pubblico del padre, e soprattutto non ha scelto di essere riconoscibile“.

La replica di Leonardo Maria Del Vecchio

La replica di Leonardo Maria Del Vecchio non si è lasciata attendere. Sulle storie Instagram e sul suo profilo X, ha ringraziato Selvaggia Lucarelli per aver “confermato che il mio investimento nell’editoria è un dovere civico verso le generazioni future”, e sottolinea la “differenza tra vero giornalismo e chi vende odio senza etica e morale per un click”. La newsletter di Selvaggia Lucarelli su Substack, Vale Tutto, produce infatti contenuti a pagamento.

Per questo Del Vecchio conclude: “So che le sue opinioni sono in vendita, ma io non ho intenzione di comprare spazzatura“.

La contro-risposta di Lucarelli

“Il miliardario si irrita per una battuta“, con queste parole Selvaggia Lucarelli esordisce nella sua contro-replica a Leonardo Maria Del Vecchio, sempre attraverso le storie Instagram.

Poi la conclusione: “Adesso vado a piangere. Anzi no, pubblico foto di famiglia così commuovo il pubblico”, scrive, dopo aver chiesto: “Le mie opinioni in vendita? Dai, raccontaci di più. Chi mi ha comprata?”.