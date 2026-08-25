Leonardo Maria Del Vecchio si dimette da EssilorLuxottica, lettera e critiche al presidente Francesco Milleri
Leonardo Maria Del Vecchio si è dimesso da EssilorLuxottica: critiche al presidente Francesco Milleri nella lettera d'addio dell'imprenditore
Leonardo Maria Del Vecchio lascia EssilorLuxottica. Il quartogenito del fondatore di Luxottica ha annunciato al presidente Francesco Milleri e al board le dimissioni da presidente di Ray-Ban e da chief strategy officer del colosso dell’occhialeria. Nella lettera di Del Vecchio, non mancano critiche all’attuale gestione di EssilorLuxottica.
- Le dimissioni di Leonardo Maria Del Vecchio da EssilorLuxottica
- Le critiche di Leonardo Maria Del Vecchio alla gestione di EssilorLuxottica
- La nota di EssilorLuxottica sull'addio di Leonardo Maria Del Vecchio
Le dimissioni di Leonardo Maria Del Vecchio da EssilorLuxottica
Nella giornata di lunedì 24 agosto, Leonardo Maria Del Vecchio ha annunciato in una lettera, parzialmente pubblicata da Milano Finanza, la sua decisione di lasciare gli incarichi dirigenziali in EssilorLuxottica.
Il quartogenito del fondatore di Luxottica, nello specifico, lascerà la presidenza del marchio Ray-Ban e il ruolo di Chief Strategy Officer di EssilorLuxottica. Prima di assumere tali incarichi, Leonardo Maria Del Vecchio era stato responsabile delle vendite del gruppo.
Le dimissioni avranno effetto a partire dal 31 agosto.
Le critiche di Leonardo Maria Del Vecchio alla gestione di EssilorLuxottica
Nella lettera scritta da Leonardo Maria Del Vecchio, l’imprenditore afferma che la società è diventata più “distante” e “impersonale” e che si è indebolito il rapporto con le persone che lavorano nel gruppo.
“L’entusiasmo non è quello di prima, il senso di appartenenza non è quello di prima, la distanza si sente”, si legge in un passaggio. “Le persone lo sanno prima dei mercati” prosegue ancora la lettera.
Nel mirino, come sottolineato da Milano Finanza che ha riportato parzialmente il testo della lettera, c’è l’attuale gestione di Francesco Milleri, il manager scelto da Leonardo Del Vecchio (papà di Leonardo Maria Del Vecchio e fondatore di Luxottica) per guidare il gruppo dopo la sua morte.
“Non lascio dopo una sconfitta, ma dopo aver fatto il mio lavoro“, precisa ancora Leonardo Maria Del Vecchio, rivendicando il superamento degli obiettivi del suo triennio alla guida di Ray-Ban.
La nota di EssilorLuxottica sull’addio di Leonardo Maria Del Vecchio
L’anticipazione sull’addio di Leonardo Maria Del Vecchio a EssilorLuxottica, effettivo a partire dal 31 agosto, è stata confermata da un portavoce dell’azienda nella mattinata di martedì 25 agosto.
Il messaggio: “Ringraziamo Leonardo Maria per aver contribuito alla crescita del gruppo e alla realizzazione della visione strategica voluta dal padre. Gli auguriamo uguale successo nella sua nuova avventura“.