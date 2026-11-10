Leonardo Maria Del Vecchio starebbe per comprare Rolling Stone: cosa scriveva un anno fa su di lui

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Leonardo Maria Del Vecchio sarebbe a un passo dall’acquisto di Rolling Stone. Dopo aver comprato il 30% del Giornale, QN, Il Giorno, La Nazione e Il Resto del Carlino e aver acquisito il 2% del Fatto Quotidiano, il giovane imprenditore potrebbe mettere le mani sull’edizione italiana della storica testata di musica, cultura e attualità. Dal 2024 Rolling Stone Italia, che viene pubblicato solo nell’edizione digitale, è di proprietà del Gruppo Urban Vision.

Leonardo Maria Del Vecchio punta Rolling Stone

Lo shopping nel mondo dell’editoria di Leonardo Maria Del Vecchio non si ferma. A rivelare il forte interesse per l’edizione italiana di Rolling Stone è la giornalista Guia Soncini nella sua newsletter.

“In questo momento stanno praticamente firmando”, ha scritto Soncini su Substack e la giornalista ipotizza che dietro la mossa ci sia un suggerimento “del suo amico Fedez”. Per uno degli eredi del fondato di Luxottica sarebbe l’ennesimo acquisto nel mondo dell’editoria da circa un anno e mezzo a questa parte.

ANSA

La storia di Rolling Stone in Italia

Rolling Stone è una delle testate più iconiche del mondo, ma in Italia – almeno finora – non ha avuto una storia semplice. Fondato a San Francisco nel 1967, Rolling Stone è diventato nel tempo un punto di riferimento internazionale per la musica, la cultura pop e il giornalismo politico.

La prima esperienza italiana risale al 1980, ma ebbe vita breve. Il ritorno nel mercato nazionale è avvenuto nel 2003, con IXO Publishing come editore, seguito negli anni da Quadratum e, dal 2014, da Luciano Bernardini de Pace. Nel 2019 si è conclusa anche l’avventura del mensile cartaceo: Rolling Stone Italia ha abbandonato la carta per trasformarsi in un web magazine.

Dal 2019 al 2024 la testata è stata controllata da Web Magazine Makers Srl, che alla fine del 2024 l’ha ceduta al gruppo Urban Vision (che produce anche Viva el futbol, il podcast condotto da Antonio Cassano, Lele Adani e Nicola Ventola). Ora all’orizzonte potrebbe esserci un nuovo cambio di proprietà, con Leonardo Maria Del Vecchio che, secondo Guia Soncini, sarebbe vicinissimo all’acquisto.

L’intervista di un anno fa di Leonardo Maria Del Vecchio a Rolling Stone

Leonardo Maria Del Vecchio era stato intervistato da Rolling Stone poco più di un anno fa, il 17 ottobre 2025. Nel colloquio ha raccontato la propria strategia nel settore della ristorazione e dell’intrattenimento milanese.

Il primo investimento è stato Vesta, nato dalla volontà di restituire qualità al quartiere di Brera e trovare un posto dove sentirsi a casa, seguito dall’acquisizione di altri locali e dalla scommessa su via Fiori Chiari. “Otto milioni per partire, cinquanta dopo diciotto mesi”, ha spiegato, rivendicando i risultati dell’iniziativa. L’attenzione si è poi spostata sul Twiga, il club aperto a Milano, concepito come luogo di socialità autentica.

Tra le idee espresse da Del Vecchio nell’intervista quella della politica no phone: “Esci se vuoi uscire, se vuoi conoscere persone e parlarci. Scambiarti il numero di telefono e non il profilo Instagram”, ha dichiarato. Ora Leonardo Maria Del Vecchio potrebbe acquistare direttamente la testata che lo ha intervistato un anno fa.