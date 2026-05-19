Leonardo Maria Del Vecchio vende il palazzo di via Turati a Milano che ospita il Twiga a 58 milioni di euro

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Lmdv Capital, la holding che fa riferimento a Leonardo Maria Del Vecchio, ha messo in vendita il palazzo di via Turati a Milano dove ha sede la società stessa e anche il famoso locale Twiga. Il valore sarebbe vicino ai 58 milioni di euro, al quale se ne aggiungerebbero una ventina da altri immobili in vendita in via Montenapoleone. L’operazione dovrebbe aiutare con l’acquisto da parte di Del Vecchio delle quote di Delfin dai suoi fratelli.

Del Vecchio ha messo in vendita i suoi palazzi a Milano

Leonardo Maria Del Vecchio, il più attivo tra gli eredi del fondatore di Luxottica, ha messo in vendita, attraverso la sua società Lmdv Capital, alcuni immobili a Milano.

Tra questi c’è anche il palazzo dove la società ha da poco stabilito la sua sede, in via Turati a Milano, che è lo stesso in cui si trova la discoteca Twiga.

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Il valore dell’intero palazzo è di 58 milioni di euro. Lmdv rimarrebbe per almeno 8 anni in affitto nella sua attuale sede, mentre ha messo in vendita gli immobili in cui erano situati i suoi uffici in precedenza, in via Montenapoleone, sempre a Milano. Questi ultimi dovrebbero essere valutati una ventina di milioni.

Le quote di Delfin

L’intera operazione servirebbe ad aiutare con i finanziamenti di un’altra, ben più onerosa: l’acquisto da parte di Leonardo Maria Del Vecchio del 25% delle quote di Delfin, la holding di famiglia, dal fratello Luca e dalla sorella Paola.

Delfin è una delle holding più importanti in Italia. Detiene il 32% delle azioni di EssilorLuxottica, tanto che il presidente di Delfin, Francesco Milleri, è anche Ceo della multinazionale degli occhiali.

Al momento della morte di Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica, Delfin è stata divisa in parti uguali tra i suoi eredi, in porzioni di quote del 12,5%.

Il prestito per l’operazione con i fratelli

Leonardo Maria Del Vecchio vuole però espandere il suo ruolo all’interno della società e ha deciso di acquistare le quote di due degli eredi, appunto il fratello Luca e la sorella Paola.

Per farlo ha però bisogno di un prestito, che sta negoziando con alcune delle più importanti banche che operano in Italia, Unicredit, Bnp Paribas e Crédit Agricole.

Il totale sarebbe di 10 miliardi di euro, con 400 milioni da restituire in interessi. Al momento le trattative sono in stallo, perché i tre istituti non sembrano convinti dalle condizioni poste da Del Vecchio.