Leonardo Maria Del Vecchio vuole comprare il Fatto Quotidiano, offerta da 7,25 milioni ma Travaglio dice no

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Lmdv Media, società di Leonardo Maria Del Vecchio, tenta di comprare Il Fatto Quotidiano. Gli azionisti rifiutano l’offerta. In caso di esito positivo della due diligence, l’offerta sarebbe promossa al prezzo di 0,286 euro per azione per un controvalore di 7.152.860 euro. La notizia arriva dopo l’acquisizione della partecipazione di maggioranza di En (che controlla i quotidiani Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino e Qn).

Leonardo Maria Del Vecchio prova a prendersi Il Fatto

Il Fatto Quotidiano ricostruisce il tentativo di Leonardo Maria Del Vecchio di comprarsi il giornale. Il Cda di Lmdv Media, si legge, “ha deliberato di autorizzare un’attività di due diligence su informazioni relative alla società editrice Seif per promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria finalizzata al delisting”.

Per farla semplice, l’esito positivo avrebbe valutato le azioni a 0,286 euro, per un totale di 7.152.860 euro. Dentro ci sarebbe stato anche un premio pari a circa il 30% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Seif al 23 ottobre.

Lmdv Media, società di investimento dedicata proprio all’editoria, torna così a proporsi dopo aver già acquisito l’80% di En (Editoriale Nazionale) che controlla Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino e la testata nazionale Qn. Del Vecchio inoltre ha anche il 30% de Il Giornale.

I motivi dell’offerta

Dalla nota di Lmdv si sottolinea come l’offerta sia volta a consentire l’integrazione nel gruppo Lmdv del know-how e dei “risultati conseguiti dall’emittente nell’innovazione digitale e tecnologica relativa in particolare ai prodotti editoriali e ai contenuti multimediali di natura digitale”.

Si propone quindi di aiutare nella crescita e nel rafforzamento di Seif, “nonché al mantenimento della relativa linea editoriale“.

La risposta di Seif

Gli azionisti fondatori de Il Fatto Quotidiano hanno declinato l’offerta. I soci fondatori sono: Antonio Padellaro, Cinzia Monteverdi, Francesco Aliberti, Peter Gomez, Marco Travaglio, Marco Lillo e Luca d’Aprile. Dice pubblicamente “no” anche una delle firme più seguite, Selvaggia Lucarelli.

Questi rappresentano una quota pari alla maggioranza del capitale sociale della società e hanno dichiarato di non essere interessati a cedere la propria quota.

Si legge che il Consiglio di Amministrazione di Seif si riunirà nei prossimi giorni “per esaminare il contenuto del comunicato Lmdv Media e della comunicazione ricevuta dai soci fondatori”.