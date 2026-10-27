Leonardo Maria Del Vecchio vuole Il Fatto Quotidiano, su X la proposta a Travaglio per un "confronto pubblico"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Leonardo Maria Del Vecchio non rinuncia all’offerta per Il Fatto Quotidiano e invita Marco Travaglio a un confronto pubblico. Incassato il “no” di Travaglio e altri soci fondatori all’ipotesi di un’Offerta pubblica di acquisto per la società che edita Il Fatto, il quartogenito del fondatore di Luxottica ha rilanciato provando a coinvolgere il direttore del giornale che vorrebbe acquistare.

Fatto Quotidiano, Leonardo Maria Del Vecchio invita Travaglio a un confronto

“Propongo formalmente al Direttore Marco Travaglio un confronto pubblico nel contesto che preferisce, per parlare di piani industriali e avere l’opportunità di chiarire la mia posizione in merito all’offerta d’acquisto del Fatto Quotidiano”, ha scritto Leonardo Maria Del Vecchio sul suo profilo X.

Ospite nei giorni scorsi di Rtl, lo stesso Del Vecchio ha detto di aver chiesto a Lilli Gruber di avere un confronto con Travaglio durante la trasmissione Otto e Mezzo. Ipotesi scartata dal suo ufficio stampa.

Il “no” dei soci fondatori del Fatto Quotidiano alla proposta di acquisizione

Lunedì scorso, poche ore dopo la notizia dell’Offerta pubblica di acquisto (Opa) finalizzata a togliere il titolo Società Editoriale Il Fatto (Seif) dal mercato, è arrivato un comunicato dei soci fondatori del Fatto Quotidiano.

Antonio Padellaro, Cinzia Monteverdi, Francesco Aliberti, Peter Gomez, Marco Travaglio, Marco Lillo e Luca d’Aprile, rappresentativi di una quota pari alla maggioranza del capitale sociale della società, hanno fatto sapere di “non essere interessati” all’offerta avanzata da Leonardo Maria Del Vecchio. Lo stesso Marco Travaglio ha risposto con un editoriale dai toni sarcastici, pubblicato lunedì 26 ottobre 2026, riprendendo alcune frasi dello stesso Del Vecchio.

La replica è arrivata dopo settimane di tensioni tra l’imprenditore e il quotidiano, culminate nel titolo di ieri del giornale: “Il Fatto fa le pulci a Del Vecchio e lui prova a comprarsi il Fatto”.

L’Offerta pubblica di acquisto di Leonardo Maria Del Vecchio per il Fatto Quotidiano

Tramite Lmdv Media, Leonardo Maria Del Vecchio ha ipotizzato un prezzo pari a 0,286 euro per azione Seif, per un controvalore di 7,1 milioni di euro. Si tratta di un prezzo che prevede un premio di circa il 30% rispetto alla quotazione ufficiale delle azioni Seif del 23 ottobre 2026.

Prima della formalizzazione dell’offerta, però, Lmdv Media ha intenzione di eseguire una due diligence, ovvero studiare i bilanci della società per verificare se corrispondano a quanto comunicato.

Il successo dell’Opa, inoltre, è vincolato al raggiungimento di almeno l’82,9% del capitale votante in assemblea ordinaria, quota che attualmente appare difficilmente raggiungibile vista la contrarietà dei soci fondatori che detengono la maggioranza delle azioni.

Le stories condivise da Leonardo Maria Del Vecchio sul Fatto Quotidiano

Ma Leonardo Maria Del Vecchio non sembra intenzionato a mollare la presa sul Fatto Quotidiano. Oltre al messaggio rivolto a Travaglio, sul suo profilo Instagram ha condiviso anche un intervento di Gino Zavalani, direttore editoriale di Esperia, che attacca proprio il Fatto Quotidiano per l’inchiesta sulla grazia a Nicole Minetti e per la “crociata” sugli affari condotti dallo stesso Leonardo Maria Del Vecchio.

Insomma, l’erede del fondatore di Luxottica sembra intenzionato a portare avanti la sua strategia di espansione nel mondo editoriale italiano dopo aver acquisito l’80% di En, Editoriale Nazionale che controlla i quotidiani Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino e la testata nazionale Qn.

Obiettivo dell’Opa su Seif sarebbe quello di integrare nel gruppo il know-how e i risultati ottenuti dalla societè che edita Il Fatto Quotidiano nell’innovazione tecnologica, nei prodotti editoriali e nei contenuti multimediali digitali.