Leonardo Pieraccioni e il regalo a Jeff Bezos per il matrimonio a Venezia, "una busta coi soldi": il video

Leonardo Pieraccioni ironizza sul matrimonio di Jeff Bezos a Venezia. In un video andato virale sui social finge una telefonata in cui suggerisce, come regalo per il magnate, una busta con del denaro. “Non ti preoccupare di Di Caprio, facciamogli la busta, si fa un figurone”, suggerisce l’attore al misterioso interlocutore, probabilmente il collega Massimo Ceccherini.

Leonardo Pieraccioni: il “regalo” per Jeff Bezos

Il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia è uno degli eventi dell’anno: non stupisce, dunque, il fatto che, alle manifestazioni degli attivisti, si stiano affiancando anche satire e ironici sketch da parte degli attori italiani.

Un video che sta girando sui social vede come protagonista Leonardo Pieraccioni. Il breve contenuto dal taglio ironico mostra l’attore italiano impegnato in una conversazione con “Cecca”, presumibilmente il collega Massimo Ceccherini.

ANSA

Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia

Pieraccioni, nella finta telefonata, suggerisce un regalo da portare alle nozze tra il magnate e Laura Sanchez.

La “busta” come regalo per il matrimonio del magnate a Venezia

“Per il matrimonio di Bezzo pensavo, andiamo con una macchina, perché con due lì non si trova posto”, inizia ironicamente il video di Leonardo Pieraccioni.

“Poi fondamentale, mi sono informato, dice che la Vaporella ce l’ha di già, e c’ha anche la pala della pizza”, prosegue il comico toscano.

“Sicché io direi: facciamogli la busta, la va sempre bene la busta, gli si mette dentro 60, 70 euro a testa, si fa anche una figurona col cambio no?”: questa l’ironica proposta di Pieraccioni al suo interlocutore.

“Non ti preoccupare di che fa Di Caprio, che gli regala Cortona, direttamente… ma quelli sono altri cinema. Non ti preoccupare di Di Caprio”, continua l’attore, “facciamogli la busta, si fa un figurone”.

Le nozze tra proteste e mega party

Il matrimonio di Jeff Bezos e Laura Sanchez, oltre a generare l’ironia di Leonardo Pieraccioni, ha anche causato diverse proteste. Gli attivisti del gruppo No Space for Bezos non arrestano le manifestazioni e hanno proiettato scritte al laser contro il magnate sul Campanile di San Marco.

Il programma dei festeggiamenti, tuttavia, non si arresta. Il 26 giugno si è già svolto un mega party al quale hanno presenziato alcuni ospiti privilegiati. Il giorno del fatidico sì, invece, è il 27 giugno, ma i party proseguiranno anche nel weekend.