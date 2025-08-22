Leoncavallo sottoposto a sgombero, Salvini esulta ma da giovane lo frequentava e lo difendeva pubblicamente

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Lo sgombero del Leoncavallo terrà banco ancora a lungo nel dibattito politico estivo: il centro sociale di Milano ha ricevuto l’ordine di sfratto dopo 31 anni di ordinanze e rinvii. L’ordine di sgombero è arrivato dal ministro dell’Interno Piantedosi. Fra chi si strugge c’è il sindaco Sala, che dice “non mi hanno avvisato, si faceva cultura”. Fra chi esulta c’è il vicepremier Salvini, che però in gioventù è stato un convinto leoncavallino.

Lo sgombero del Leoncavallo

A Milano la polizia ha eseguito l’ordine di sfratto emesso nei confronti dello storico centro sociale Leoncavallo. Per evitare nuovi ingressi e scontri, gli accessi a via Watteau sono stati presidiati.

Lo sfratto del Leoncavallo era stato notificato per il 9 settembre, ma si è poi deciso di anticipare alle 7.30 del 21 agosto.

Il centro sociale venne inizialmente fondato a Milano nel 1975 in via Leoncavallo. Dopo lo sgombero nel 1994, venne trasferito nella sede di via Watteau. Cambiò la sede, ma il nome rimase quello di prima.

Salvini sullo sgombero del Leoncavallo

Così ha scritto Matteo Salvini sui social, a caldo: “Decenni di illegalità tollerata, e più volte sostenuta, dalla sinistra: ora finalmente si cambia. La legge è uguale per tutti: afuera!”.

Lo storico risultato ha meritato un ulteriore post salviniano: “Grazie alle Forze dell’Ordine per lo sgombero del centro sociale Leoncavallo: hanno messo fine a decenni di illegalità”.

Quando Salvini era un leoncavallino

Ci fu un tempo in cui un giovane Matteo Salvini era solito frequentare il centro sociale Leoncavallo insieme ai suoi amici.

“Sì, dai 16 ai 19 anni, mentre frequentavo il liceo Manzoni, il mio ritrovo era il Leoncavallo. Stavo bene, mi ritrovavo in quelle idee, in quei bisogni”, così raccontò in una delle sue primissime interviste all’epoca in cui era un giovane consigliere comunale a Milano.

E ancora: “Per un periodo ho continuato a frequentare i centri sociali. Poi ho avuto guai, ma non dai miei coetanei: a creare problemi sono sempre quelli lì, i trentacinque quarantenni che strumentalizzano i giovani e forse sono strumentalizzati loro stessi”.

Dopo l’elezione in consiglio comunale, Salvini smise di frequentare il Leoncavallo ma non interruppe i rapporti con i ragazzi del centro.

Il suo primo intervento in consiglio fu proprio in difesa del centro sociale Leoncavallo. Il titolo del Corriere della Sera del 13 settembre 1994: “Conosco quei ragazzi, i violenti sono pochi”.