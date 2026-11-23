Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un residente del quartiere di Uskumrukoy a Istanbul ha segnalato di aver avvistato un leone. Le autorità hanno richiesto alla popolazione locale di prendere precauzioni e non uscire di casa, “sia per evitare di subire danni che per non ostacolare le operazioni”. Le ricerche dell’animale, ripreso anche in video, sono concentrate in un’area boschiva.

L’avvistamento del leone a Istanbul

L’avvistamento del leone nel quartiere periferico di Uskumrukoy risale alla serata di domenica 22 novembre. A lanciare l’allarme è stato un residente. L’animale, una leonessa, è stato poi ripreso anche dalle telecamere di sicurezza.

Le immagini sgranate pubblicate dall’agenzia di stampa DHA mostravano il leone mentre camminava in una zona erbosa. Uskumrukoy si trova al confine nord della parte europea di Istanbul, in un’area circondata da foreste.

L’appello delle autorità ai residenti dopo l’avvistamento del leone

La Direzione dei Parchi Nazionali ha dichiarato che alcuni veterinari specializzati e squadre dotate di termocamere stanno partecipando alle attività di ricerca del leone, che sono concentrate in un’area boschiva. Anche la polizia e le squadre per la protezione degli animali di Istanbul, come riportato da euronews, sono coinvolte nelle ricerche.

In una nota ufficiale delle autorità locali è stato spiegato che “la posizione del leone è stata individuata e si stanno prendendo le precauzioni necessarie per catturarlo vivo”.

Il sindaco del distretto di Sarıyer, Mustafa Oktay Aksu, ha avvertito i residenti di adottare alcune precauzioni: “Chiediamo gentilmente ai residenti di non uscire di casa, sia per evitare di subire danni sia per non ostacolare le operazioni”.

Aksu ha riferito che non si sa ancora da dove provenga il leone e che si sta prendendo in considerazione l’ipotesi che sia stato allevato da un privato.

Şeyda Üst, responsabile del quartiere di Uskumrukoy, ha raccontato in una nota di vivere nella zona da circa 22 anni e di aver già ricevuto segnalazioni di avvistamenti di scimmie e serpenti. Questa, però, è la prima volta che viene avvistato un leone.

In Turchia è vietato ai privati ​​tenere animali selvatici aggressivi e predatori come i leoni. La detenzione di tali animali è soggetta a normative specifiche riservate alle strutture autorizzate ai sensi della legislazione vigente, come gli zoo e i parchi faunistici.