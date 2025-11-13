Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre persone denunciate e un leone marino sequestrato a Verona. L’animale, detenuto in condizioni non idonee, è stato trasferito allo Zoo di Napoli per garantirne il benessere. L’intervento è stato disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona.

Operazione dei Carabinieri Forestali: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata portata a termine dalla Sezione Operativa Centrale (SOC) del Reparto Operativo del Raggruppamento Carabinieri CITES, con il supporto dei Carabinieri Forestali del NIPAAF e del Nucleo CITES di Verona. L’intervento si è svolto in esecuzione di un provvedimento di ispezione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona.

Il ritrovamento del leone marino

Durante le attività di controllo, i militari hanno rinvenuto all’interno di un mezzo parcheggiato in un piazzale di un’azienda locale un esemplare maschio di leone marino sudamericano (Otaria flavescens). L’animale, che necessita di ampi spazi e di una zona acquatica dove potersi immergere, era invece costretto in un veicolo non idoneo a garantirne il benessere. In queste condizioni, il pinnipede non poteva nuotare né immergersi in acqua, situazione che ha destato immediata preoccupazione tra gli operatori intervenuti.

Le accuse di maltrattamento di animali

A seguito del sopralluogo, i Carabinieri Forestali hanno deferito all’autorità giudiziaria il proprietario dell’animale e altri due soggetti per l’ipotesi di reato di maltrattamento di animali. Le indagini sono state avviate per accertare le responsabilità e le eventuali violazioni delle normative vigenti in materia di tutela degli animali e di detenzione di specie protette.

Il trasferimento del leone marino allo Zoo di Napoli

Al termine delle operazioni di sequestro, il leone marino è stato affidato allo Zoo di Napoli, struttura ritenuta idonea per la detenzione di specie selvatiche e in grado di offrire all’animale condizioni adeguate al suo benessere. La scelta della destinazione è stata motivata dalla necessità di garantire al pinnipede spazi adeguati e cure specifiche, in linea con le sue esigenze etologiche.

IPA