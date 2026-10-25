Leone XIV deve sottoporsi a immunoterapia per almeno tre anni, fonti dal Vaticano rispondono alle voci

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Negli scorsi giorni, soprattutto sui media internazionali, si era sparsa la voce che Papa Leone XIV si sarebbe dovuto sottoporre a un trattamento di immunoterapia dopo l’operazione di asportazione del tumore. Il Vaticano aveva già comunicato quali esami aveva effettuato il Papa dopo l’intervento chirurgico. Da un corrispondente brasiliano arriva la notizia: il Papa riceverà l’immunoterapia per almeno tre anni. Ora il Vaticano smentisce.



No ai trattamenti per il Papa

Fonti interne al Vaticano hanno smentito le voci sulla salute del Papa. Secondo queste Leone XIV avrebbe dovuto sottoporsi a immunoterapia per circa tre anni dopo l’intervento.

Secondo quanto riportano le fonti, citate da Fanpage e altri media, il Vaticano avrebbe smentito e riportato una notizia che aveva già dato giorni prima: “Non sono necessarie ulteriori terapie”.

La conferma delle condizioni di salute del Papa dopo l’operazione viene quindi ribadita e così le voci vengono del tutto accantonate.

L’immunoterapia per almeno tre anni

Nei giorni scorsi, infatti, diversi media internazionali avevano fatto circolare la notizia della necessità di un’immunoterapia per prevenire la ricomparsa del tumore.

Era stato un corrispondente in Vaticano per una testata in Brasile a parlare di un‘immunoterapia per un tempo specifico, almeno tre anni, per prevenire il ritorno dell’adenocarcinoma.

Notizia che arrivava due giorni dopo la nota del Vaticano. I giornali esteri parlavano di fonti dell’ospedale Gemelli, dove il Papa si sarebbe sottoposto a trattamenti preventivi dopo l’operazione.

La smentita ufficiale

Dopo giorni di incertezza, fonti vaticane hanno confermato quanto comunicato dai medici che hanno in cura il Papa. Il dottor Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora lo hanno infatti dimesso dopo appena quattro giorni dall’operazione, dichiarando che non ha bisogno di ulteriori terapie.

Il tumore è stato asportato e, oltre a visite di controllo, le condizioni di salute sono buone. Il Vaticano smentisce, ma soprattutto conferma una linea di trasparenza nella comunicazione sulla salute di Leone XIV.

Lo stesso ha annunciato ai fedeli la scoperta del nodulo, l’operazione e ora il post-operazione.