Leopoldo Mastelloni e l'ictus il giorno dopo le analisi, "ho avuto due ferite al cervello, non ci credevo"

Un improvviso giramento di testa e la scoperta di due ferite al cervello. Leopoldo Mastelloni torna in Tv a parlare dell’ictus che lo ha colpito e costretto a un lungo ricovero in ospedale di circa tre mesi. Un colpo apoclettico che non ha avuto conseguenze letali e da cui oggi l’80enne artista napoletano può dire di essere guarito.

La vita dopo l’ictus

L’attore e regista è riapparso nella prima puntata dell’anno Storie italiane su Rai 2, ospite dell’amica Eleonora Daniele, che Mastelloni ha nuovamente ringraziato di cuore per essergli stata a fianco nelle settimane di riabilitazione: “La prima telefonata quando sono stato male è stata la tua e che mi ha dato molta forza però purtroppo questa cosa che ti colpisce, che non è prevedibile” ha detto alla conduttrice.

Ripercorrendo i momenti del ricovero d’urgenza avvenuto ad agosto, Mastelloni ha ricordato come soltanto il giorno prima avesse sostenuto alcuni esami e che dalle analisi risultasse forte “come un toro”.

ANSA

Leopoldo Mastelloni nel 2020

Il ricovero d’urgenza

All’improvviso il malore e subito dopo una telefonata di un’amica: “Ho avuto questo giramento di testa pazzesco e una mia amica vicina di pianerottolo ha chiamato l’ambulanza” ha raccontato Mastelloni.

Arrivato in ospedale, la rivelazione dell’ictus: “Io non ci credevo“.

“Mi hanno detto che avevo dure ferite al cervello – ha detto ancora l’attore napoletano – allora io siccome avevo avuto mia madre che ha avuto un ictus, ed è stata immobile per quattro anni nel letto, ero disperato”.

Chi è Leopoldo Mastelloni

Nato a Napoli il 12 luglio 1945, Leopoldo Mastelloni è un attore teatrale, regista e attore, diventato famoso nel teatro napoletano della metà degli anni ’60 e ’70.

Nella sua lunga carriera ha lavorato anche nel cabaret e in diversi programmi del varietà televisivo, oltre che prendere parte al apolavoro horror Inferno con Dario Argento e Daria Nicolodi.