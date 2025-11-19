Leopoldo Mastelloni si commuove parlando di Eleonora Daniele dopo l'ictus, "è stata l'unica a telefonarmi"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Ospite del programma condotto da Eleonora Daniele, Leopoldo Mastelloni ha raccontato della sua ripresa dopo essere stato colpito da un ictus. Mastelloni ha ringraziato la conduttrice per la telefonata ricevuta nel momento più buio della sua fase di recupero e si è commosso in diretta. “Voglio ringraziare pubblicamente Eleonora per il suo gesto”, ha detto durante la trasmissione Storie Italiane.

Leopoldo Mastelloni dopo l’ictus

L’attore e regista napoletano, oggi ottantenne, è stato colpito da un ictus lo scorso agosto. Già prima dell’ischemia, Leopoldo Mastelloni aveva rivelato di attraversare un momento psicologicamente complicato, con l’ombra della depressione a fare capolino.

Durante le settimane di recupero dalla malattia, è stata proprio una telefonata di Eleonora Daniele a dargli la spinta per rimettersi in forze.

Leopoldo Mastelloni in una foto del 2010

Le parole di Mastelloni per Eleonora Daniele

“Quando ho pensato di andarmene ho avuto una sola telefonata che mi ha dato il coraggio di vivere ed è stata quella di Eleonora Daniele”, ha detto Leopoldo Mastelloni, ospite di Storia Italiane. Quella telefonata, ha raccontato l’artista campano, gli ha dato “la forza di andare avanti”.

“Ora voglio ringraziarla pubblicamente – ha proseguito Leopoldo Mastelloni – per la sua generosità. E anche per aver scritto un libro che vi consiglio di leggere sulla sua esperienza con un fratello, che mi ha aiutato molto a capire delle cose che non avrei mai pensato di capire”.

“Grazie per avermi tolto da questo incubo durato tre mesi. Non sapete cosa vuol dire una telefonata da una persona amica, mi ero isolato”, ha detto l’artista parlando con il pubblico in studio.

Eleonora Daniele a Mastelloni: “Sei un combattente”

Dopo la telefonata ricevuta da Eleonora Daniele, Mastelloni ha ricominciato a prendere “tutte le pillole che mi avevano prescritto per riprendermi dall’ictus”.

“Dicono che mi sono ripreso”, ha proseguito Mastelloni, che poi ha dedicato un pensiero alle gemelle Kessler appena scomparse, dicendo che quella notizia lo ha buttato “molto giù”. Dopo le parole di Mastelloni, ha preso la parola Eleonora Daniele conduttrice della trasmissione Storie Italiana in onda su Rai Uno.

“Sono contenta di averti qui perché tu sei un combattente e sei un guerriero. Hai tanto da dire e da raccontare, la tua storia è bellissima e mi piacerebbe stare con calma a raccontare queste cose”, ha detto la conduttrice parlando dell’artista originario di Napoli.