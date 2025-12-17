Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e sette chilogrammi di marijuana sequestrati a Leporano. Un uomo di 51 anni è stato trovato in possesso della sostanza stupefacente durante un controllo di routine, avvenuto nella mattinata di sabato 13 dicembre nei pressi della litoranea salentina. L’azione è stata coordinata dal maggiore Francesca Romana Fiorentini. Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, la droga avrebbe potuto fruttare oltre 70mila euro se immessa sul mercato.

Il controllo di routine che ha portato al sequestro

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio con un semplice controllo stradale lungo la litoranea salentina, nel territorio del comune di Leporano. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Taranto hanno fermato un’autovettura per un accertamento di routine. Durante la verifica, i Carabinieri hanno percepito un intenso odore, riconducibile presumibilmente a sostanza stupefacente, proveniente dall’interno del veicolo.

La perquisizione e la scoperta della marijuana

L’odore sospetto ha indotto i militari ad approfondire il controllo, procedendo con una perquisizione personale e del veicolo. Nel giubbino del passeggero, identificato come un uomo di 51 anni originario di Taranto, è stato rinvenuto un primo quantitativo di marijuana. La scoperta ha spinto i Carabinieri ad estendere gli accertamenti anche all’abitazione dell’uomo, situata sempre nel comune di Leporano.

Ulteriori sequestri nell’abitazione

Durante la perquisizione domiciliare, i militari hanno individuato nel cortile una pianta di marijuana alta circa due metri, già sradicata. All’interno del garage, nascosti dietro un lenzuolo, sono stati trovati rami di marijuana messi ad essiccare. Su una mensola, invece, è stato rinvenuto un secchio in plastica contenente infiorescenze per quasi un chilogrammo. Inoltre, in un contenitore di vetro sono stati scoperti ulteriori 2 chili e 200 grammi di marijuana, insieme a un bilancino di precisione custodito in un mobiletto.

Il bilancio del sequestro e la stima del valore

Complessivamente, il quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato ammonta a circa sette chilogrammi. Secondo una stima orientativa fornita dagli inquirenti, la droga, se fosse stata immessa sul mercato, avrebbe potuto generare un profitto superiore a 70mila euro, a seconda delle modalità di vendita e del livello di spaccio. Su disposizione del pubblico ministero di turno, al termine delle formalità di rito, il 51enne è stato posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

IPA