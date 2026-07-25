Leptospirosi, dopo i casi a Zante preoccupano le vacanze in estate, come ci si contagia e qual è la cura

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La leptospirosi torna sotto osservazione dopo il focolaio di Zante, in Grecia, salito a cinque casi con un decesso. Si tratta di una malattia derivata da un’infezione batterica legata ad acqua e fango contaminati, più frequente in estate. In Italia i contagi restano rari ma la sorveglianza resta alta, anche per il legame della malattia con piogge intense e alluvioni.

Leptospirosi, cos’è

Bagni nei laghi, trekking lungo i torrenti, escursioni in zone fangose dopo un temporale. Diverse sono le attività che si svolgono in estate che vanno attenzionate in relazione a una malattia poco conosciuta, ma tutt’altro che rara: la leptospirosi.

Si tratta di un’infezione provocata da batteri del genere Leptospira, presenti nell’ambiente e diffusi soprattutto attraverso le urine di animali infetti: topi e ratti in primo luogo, ma anche cani, bovini e suini possono fungere da serbatoio.

ANSA

Come avviene il contagio

L’uomo si contagia quando la pelle lesa o le mucose vengono a contatto con acqua dolce, fango o terreno contaminati. Il passaggio diretto da persona a persona, invece, è considerato un evento eccezionale. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità la malattia figura tra le zoonosi più diffuse al mondo, con circa un milione di casi stimati e decine di migliaia di morti ogni anno, sebbene la reale incidenza sia probabilmente sottostimata per la somiglianza dei sintomi con quelli di altre patologie febbrili.

Il focolaio a Zante

Si parla di leptospirosi in questo periodo a causa della situazione dell’isola greca di Zante (Zakynthos), dove da aprile 2026 si sono registrati diversi contagi. Il bilancio, secondo l’Organizzazione Nazionale per la Sanità Pubblica greca (EODY), era inizialmente di tre casi confermati: un uomo di 74 anni morto dopo il ricovero e altri due pazienti, di 21 e 34 anni, guariti senza conseguenze, senza alcun collegamento epidemiologico tra loro.

Nelle settimane successive il numero è salito ulteriormente: la stampa greca ha riportato altri due casi, di cui l’ultimo relativo a un uomo di 56 anni ricoverato in terapia intensiva per una grave insufficienza multiorgano, con diagnosi confermata da un test molecolare eseguito a Salonicco.

Le autorità sanitarie collegano l’aumento dei contagi alle forti piogge e ai fenomeni di allagamento registrati in primavera sull’isola, che notoriamente presenta condizioni ambientali particolarmente favorevoli alla sopravvivenza del batterio rispetto ad altre zone della Grecia; per questo un team di esperti è stato inviato sul posto per approfondire le indagini.

Sintomi e possibili complicanze

Dopo un periodo di incubazione compreso tra 2 e 30 giorni, generalmente 5-14, la malattia si manifesta spesso con un quadro simil-influenzale: febbre a insorgenza improvvisa, forte cefalea, dolori muscolari concentrati su polpacci e schiena, brividi, nausea, vomito, stanchezza marcata e arrossamento della congiuntiva.

In molti casi l’infezione resta lieve o del tutto asintomatica. In una quota minoritaria di pazienti, tuttavia, la malattia può evolvere nella forma severa nota come sindrome di Weil, che comporta ittero, danno renale acuto, emorragie e, nei casi più gravi, complicanze polmonari o meningee. Una diagnosi precoce, seguita da terapia antibiotica tempestiva, riduce in modo significativo il rischio di sviluppare queste complicanze.

La situazione in Italia

Nel nostro Paese la leptospirosi era un tempo endemica soprattutto al Nord, legata storicamente al lavoro nelle risaie e al contatto con acque stagnanti. Oggi i casi che interessano gli esseri umani sono sporadici: secondo l’ultimo report dell’Ecdc, in Italia le notifiche confermate sono scese a sole 8 nel 2022, in un trend in calo dal 2018, a fronte di 765 casi complessivi registrati quello stesso anno in tutta l’area Ue/See.

La minore diffusione umana, però, non ha eliminato la circolazione del batterio tra gli animali: gli studi condotti dagli Istituti Zooprofilattici confermano la presenza di diversi sierogruppi patogeni in cani, bovini, suini e roditori selvatici su tutto il territorio nazionale.

Sul tema è intervenuto più volte l’infettivologo Matteo Bassetti, che parlando dei rischi legati ai roditori nelle aree urbane ha ricordato come i topi “trasmettono anche la leptospirosi, che è una malattia mortale”, invitando a evitare ogni contatto con le loro feci e urine.

Il legame con il clima

Diversi studi pubblicati su riviste come Pathogens, The Lancet e PLoS Neglected Tropical Diseases indicano un nesso sempre più stretto tra eventi meteorologici estremi, alluvioni e aumento dei casi di leptospirosi, tanto che la malattia è oggi considerata tra le zoonosi più sensibili ai cambiamenti climatici e viene monitorata con crescente attenzione anche in Europa.

Per chi viaggia, gli esperti raccomandano di evitare il contatto con acque dolci stagnanti o aree allagate dopo forti piogge, proteggere ferite e abrasioni con cerotti impermeabili, indossare calzature chiuse durante escursioni in zone fangose, lavare accuratamente le mani dopo le attività all’aperto e bere solo acqua di provenienza sicura.

L’acqua di mare, per la sua salinità, ospita difficilmente il batterio: il rischio riguarda soprattutto le acque dolci contaminate. In caso di febbre alta e dolori muscolari dopo un soggiorno in aree rurali o attività in acqua dolce, è opportuno rivolgersi tempestivamente a un medico segnalando l’eventuale esposizione, così da avviare subito la terapia più adatta.