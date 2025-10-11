Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due donne sono state arrestate in flagranza di reato per furto aggravato ai danni di una gioielleria nel centro di Lequile. L’episodio si è verificato nella giornata di ieri, quando le due presunte responsabili sono state colte sul fatto mentre tentavano di sottrarre preziosi per un valore di circa 1.000 euro. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di recuperare l’intera refurtiva e di assicurare le donne alla giustizia.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lecce. Le due donne, ritenute presunte responsabili, sono state arrestate in flagranza dopo essere state sorprese all’interno della gioielleria di Lequile.

La dinamica del furto

Secondo quanto ricostruito dai militari, le due donne si sono introdotte nell’esercizio commerciale fingendo interesse per l’acquisto di alcuni gioielli in oro. Approfittando di un momento di distrazione del titolare, avrebbero sottratto diversi monili, per un valore complessivo stimato di circa 1.000 euro. Il proprietario, accortosi dell’ammanco, ha immediatamente chiesto alle donne di restituire i preziosi e ha allertato i Carabinieri.

L’intervento dei Carabinieri

Il pronto intervento delle forze dell’ordine ha consentito di bloccare le due donne ancora nei pressi della gioielleria. I militari hanno recuperato l’intera refurtiva, che è stata restituita al legittimo proprietario. Le immagini del sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale hanno documentato l’intera sequenza dei fatti, confermando le responsabilità delle due presunte autrici del furto.

Le indagini e l’arresto

Le due donne sono state dichiarate in stato di arresto e, dopo le formalità di rito, sono state condotte presso la casa circondariale di Lecce, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica. L’operazione ha permesso di restituire la refurtiva e di assicurare alla giustizia le presunte responsabili del reato.

Il valore della refurtiva e la sicurezza degli esercizi commerciali

Il valore dei gioielli sottratti si aggira intorno a 1.000 euro, una cifra significativa per un esercizio commerciale di piccole dimensioni. L’episodio ha riportato l’attenzione sull’importanza dei sistemi di sicurezza e sulla collaborazione tra commercianti e forze dell’ordine per prevenire episodi di furto e garantire la sicurezza dei cittadini.

IPA