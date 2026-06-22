Leroy Merlin a Marcon nella bufera, malori per decine di persone: 4 in ospedale, ipotesi intossicazione

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Si sentono male all’interno del negozio, in quattro finiscono all’ospedale per intossicazione. È quanto avvenuto domenica 21 giugno al Leroy Merlin di Marcon, in provincia di Venezia. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118 e carabinieri. Il negozio è stato evacuato a causa di una sostanza urticante che si era diffusa nell’aria, di origine ancora sconosciuta, facendo tossire e starnutire decine di persone. Da capire se si sia trattato di un gesto volontario o meno.

Leroy Merlin evacuato a Marcon

L’episodio è avvenuto attorno alle 12 di ieri, domenica 21 giugno, nel punto vendita Leroy Merlin a Marcon, in provincia di Venezia.

Il negozio è stato evacuato a seguito della segnalazione della presenza nell’aria di una sostanza irritante. Lo riporta il Gazzettino.

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L’allarme è scattato dopo che all’interno del punto vendita si è diffuso un odore acre e pungente che ha iniziato a far tossire e starnutire clienti e dipendenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il nucleo specializzato Nbcr, il personale del 118 e i carabinieri.

Intossicazione, 4 persone in ospedale

Numerose persone si sono sentite male dopo aver respirato le esalazioni all’interno del negozio. Erano pronti dei bus per trasportarle al pronto soccorso, ma non è stato necessario.

Circa una ventina di persone sono state visitate nel piazzale del Leroy Merlin dal personale sanitario. Quattro di loro sono stati portati all’ospedale con un codice verde per sospetta intossicazione.

“​Per pura precauzione e per svolgere tutti gli accertamenti necessari, quattro persone sono state accompagnate al pronto soccorso; le stiamo seguendo con attenzione, ma la situazione è sotto controllo“, ha fatto sapere su Facebook il sindaco di Marcon, Matteo Romanello.

Cosa è successo

Ancora ignoti la sostanza urticante che si è diffusa all’interno del negozio e la sua origine, in corso le indagini.

Secondo quanto ricostruito, le esalazioni sarebbero partite dall’area dei bagni, per poi diffondersi nel resto della struttura, spinte dall’aria condizionata.

Al vaglio dei carabinieri le immagini delle telecamere del negozio, per capire se qualcuno possa aver spruzzato una sostanza urticante come lo spray al peperoncino.

Tra le ipotesi anche una reazione chimica scaturita dai prodotti utilizzati per le pulizie o un malfunzionamento all’impianto di areazione del bagno.