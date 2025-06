Lerry Gnoli arrestato per aver travolto e ucciso Elisa Spadavecchia in spiaggia con una ruspa

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

I carabinieri di Cervia hanno arrestato il 54enne Lerry Gnoli, accusato di aver ucciso, investendola con una ruspa, Elisa Spadavecchia, 66 anni, durante le operazioni di rimozione delle dune del litorale. L’uomo è risultato essere sotto l’effetto di sostanze stupefacenti al momento dell’incidente. È accusato di omicidio colposo e violazioni in materia di lavoro.

Uccisa sulla spiaggia da una ruspa: cosa è successo

I fatti sono accaduti nella mattinata di sabato 24 maggio. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, Gnoli stava lavorando all’abbattimento delle dune di fronte alle colonie di Pinarella di Cervia, alla guida di una ruspa senza targa e lampeggianti.

Il 54enne sarebbe arrivato sulla spiaggia alla guida del mezzo, procedendo in retromarcia e a velocità sostenuta, senza badare alla possibile presenza di bagnanti nelle vicinanze.

Avrebbe quindi fatto manovra per svoltare verso le dune al di fuori dell’area designata per i lavori e, nel farlo, avrebbe investito Elisa Spadavecchia, turista di 66 anni originaria di Vicenza, uccidendola.

Le accuse nei confronti di Lerry Gnoli

Gnoli sarebbe risultato positivo ai test per rilevare la presenza di sostanze stupefacenti nel sangue, effettuati poche ore dopo l’incidente. Questo fattore, unito alla supposta condotta pericolosa, hanno portato alle accuse dei carabinieri.

Il 54enne, infatti, è accusato di omicidio colposo e di violazioni in materia di lavoro per le condizioni in cui operava il mezzo con cui avrebbe dovuto abbattere le dune sulla spiaggia.

L’arresto da parte dei carabinieri

Si è così arrivati alla decisione di chiedere l’arresto dell’uomo. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ravenna nella giornata di sabato 28 giugno.

A eseguire l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Gnoli sono stati i carabinieri, con l’aiuto degli uomini della guardia costiera di Cervia. Il 54enne è stato portato nella casa circondariale di Ravenna.

Rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria e nei prossimi giorni verrà sottoposto all’interrogatorio di garanzia, in modo che gli investigatori possano ascoltare la sua versione dei fatti.