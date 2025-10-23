Lesioni gravissime a Catania dopo gli interventi alla cataratta in due cliniche private, la pista del batterio

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Almeno una decina di persone operate alla cataratta in una clinica privata sono state ricoverate nei pronto soccorso dell’ospedale di Catania. Tutti avevano fatto l’intervento nello stesso giorno. La Procura di Catania ha quindi aperto un’inchiesta, il reato ipotizzato è di lesioni gravissime per avere causato l’indebolimento del senso visivo. L’infezione sarebbe riconducibile a due batteri diversi.

Gli interventi alla cataratta a Catania

Diverse persone sono state ricoverate in ospedale per un’infezione agli occhi dopo aver subito un intervento alla cataratta in alcune cliniche private di Catania.

Secondo il Codacons “i pazienti coinvolti sarebbero almeno una trentina” e l’associazione di consumatori ha annunciato la presentazione “di un esposto alla Procura di Catania e di una segnalazione al ministro della Salute, chiedendo di avviare verifiche immediate per accertare cause, responsabilità e possibili omissioni nei protocolli di sicurezza sanitaria”.

Una clinica oculistica

“Le infezioni riscontrate – ricostruisce il Codacons – avrebbero reso necessario un trattamento urgente con terapie antibiotiche mirate e, nei casi più gravi, un nuovo intervento chirurgico. Le direzioni sanitarie degli ospedali che hanno accolto i pazienti avrebbero avviato procedure straordinarie di sterilizzazione e profilassi nei locali e nelle sale operatorie, mentre in alcune strutture pubbliche gli interventi di cataratta sarebbero stati temporaneamente sospesi per consentire controlli approfonditi”.

La testimonianza di un paziente: “Sono cieco da un lato”

A Live Sicilia, un avvocato operato di cataratta in una clinica privata catanese il 15 ottobre 2025 ha raccontato di aver avvertito un mal di testa fortissimo dopo l’intervento ed è possibile che un batterio gli abbia quasi distrutto l’occhio operato.

“Sono cieco da un lato”, ha spiegato. L’uomo sarebbe solo uno dei circa 30 pazienti che sono finiti in ospedale dopo essersi operati di cataratta.

“Nella notte tra il 15 e il 16 soffro di fortissime emicranie che nessun normale antidolorifico riesce a placare – ha continuato il legale – e alle 8,30 del 16 all’incirca vado dal medico che mi aveva operato. Lui diagnostica l’infezione e mi prescrive una nuova terapia farmacologica con antibiotici e cortisonici per via orale”.

Il giorno dopo il paziente va all’ospedale Umberto I di Enna e si sottopone a un nuovo intervento con accurate pulizie e terapie antibiotiche. Nello stesso reparto si ritrovano in tre, tutti provenienti dalla stessa clinica etnea, nella quale erano stati operati di cataratta.

La causa nei batteri

Uno dei batteri che starebbe causando problemi ai pazienti operati di cataratta a Catania nell’ultimo periodo sarebbe un enterococco fecalis.

Sotto accusa ci sarebbero due cliniche private di Catania su cui si starebbero effettuando accertamenti. Come riporta CataniaToday, l’infezione sarebbe riconducibile a due batteri di ceppi diversi. Attualmente circa 30 pazienti sarebbero trattati nei vari ospedali catanesi e non, provenienti da una struttura esterna.

Altri 20, meno gravi, provenienti dall’altra. Di questi ultimi, solo 5 sono stati costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Per questo motivo si sospetta che siano scoppiati due “cluster” distinti quasi contemporaneamente e solo a seguito di interventi alla cataratta.

In una struttura sarebbe in circolazione un batterio che avrebbe portato a una infezione da Enterococcus faecalis. Una condizione difficile da curare, possibile attraverso instillazioni intravitreali.

Nel caso dell’altra clinica, si sarebbero manifestati casi di endoftalmite. Per entrambe le strutture, sulla tipologia dei batteri è tutto da verificare con prove scientifiche che ne accertino l’esatta tipologia. Intanto la Procura continua a indagare sulla vicenda.