Lesioni personali e maltrattamenti in famiglia, doppio arresto a Merano: 59enne e 66enne in carcere

Due uomini sono stati arrestati a Merano nell’ambito di un’operazione di prevenzione e repressione dei reati, coordinata dal Questore di Bolzano. I provvedimenti restrittivi sono stati eseguiti nei confronti di un cittadino italiano di 59 anni e di un cittadino algerino di 66 anni, entrambi residenti nella città altoatesina. Gli arresti sono stati disposti per una serie di condanne, tra cui resistenza a pubblico ufficiale, minaccia, oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali, ricettazione e maltrattamenti in famiglia.

Operazione coordinata dal Questore di Bolzano

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce nei servizi di prevenzione e repressione dei reati predisposti a Merano dal Questore di Bolzano, Giuseppe Ferrari. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Merano hanno dato esecuzione a due distinti provvedimenti restrittivi, emessi dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Rovereto e di Bolzano.

Dettagli sugli arresti

Il primo arrestato è un cittadino italiano di 59 anni, destinatario di un ordine di carcerazione per una serie di condanne. L’uomo dovrà scontare oltre tre anni e mezzo di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale, minaccia, oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali e ricettazione. Inoltre, non ha rispettato il periodo di misura alternativa alla detenzione, che sarebbe dovuto proseguire fino a settembre 2025.

Il secondo arresto: maltrattamenti in famiglia

Il secondo provvedimento ha riguardato un cittadino algerino di 66 anni, arrestato in forza di un ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di Bolzano. L’uomo dovrà espiare 1 anno e 6 mesi di reclusione per una condanna relativa ai reati di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia.

Traduzione in carcere

Al termine delle procedure di fotosegnalamento e della redazione degli atti di rito, entrambi gli arrestati sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Bolzano, dove sconteranno le pene previste dai rispettivi provvedimenti.

