Letame davanti allo studio di Giulia Bongiorno contro il ddl stupri, la sua dura risposta a "Non una di meno"

Letame davanti allo studio milanese di Giulia Bongiorno: l’azione di Non Una Di Meno accende lo scontro sul ddl stupri. La senatrice ha ricevuto la solidarietà della politica, da La Russa e Berrino. Al centro del dibattito la modifica sul principio della “volontà contraria” che sostituisce il “consenso libero e attuale”.

Giulia Bongiorno, letame davanti allo studio

L’azione è rivendicata da alcune attiviste del movimento Non Una Di Meno, e ha provocato reazioni immediate da parte della maggioranza e delle istituzioni.

La protesta è andata in scena nel pomeriggio di mercoledì 25 febbraio. Alcune studentesse hanno depositato del letame davanti allo studio della parlamentare della Lega, Giulia Bongiorno, relatrice del ddl stupri che porta il suo nome e attualmente si trova all’esame della Commissione Giustizia di Palazzo Madama.

La stessa Bongiorno ha commentato l’accaduto sui social, evidenziando la contraddizione tra la battaglia dichiarata contro la violenza di genere e una protesta ritenuta offensiva: “Queste donne dicono di voler combattere la violenza contro le donne…”.

La condanna dell’azione di Non una di meno

Il gesto ha suscitato una dura condanna politica. Il senatore Gianni Berrino, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Giustizia al Senato, ha espresso solidarietà alla collega: “Il gesto violento e volgare di cui si sono macchiate queste donne, ancora una volta, dimostra la volontà di non discutere nel merito gli argomenti”.

Secondo Berrino, l’unico intento sarebbe “attirare l’attenzione con atti eclatanti che nulla apportano alla stesura di una norma che tutela la volontà degli individui, sforzo che invece la Presidente Buongiorno, il gruppo di Fratelli d’Italia e la Commissione Giustizia del Senato, stanno facendo per addivenire all’approvazione della norma sulla violenza sessuale”.

A sostegno è arrivata anche la presa di posizione del presidente del Senato Ignazio La Russa. “Rivolgo piena solidarietà, mia personale e del Senato della Repubblica, alla senatrice Giulia Bongiorno per il grave e volgare gesto compiuto davanti al suo studio di Milano”.

Cosa prevede il ddl stupri

Il disegno di legge contro la violenza sessuale, di cui Giulia Bongiorno è relatrice, interviene su diversi aspetti della normativa penale con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la tutela delle vittime e chiarire i presupposti del reato.

Il punto più discusso riguarda la modifica del criterio che definisce l’assenza di consenso. Nel testo approvato all’unanimità alla Camera si faceva riferimento al “consenso libero e attuale”.

In Commissione Giustizia al Senato, su proposta della relatrice, è stata introdotta la formula della “volontà contraria” della persona offesa.