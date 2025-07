Lettera a Meloni per riconoscere lo Stato di Palestina, ex ambasciatori scrivono alla premier: il testo

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

38 ex ambasciatori italiani hanno firmato una lettera per Giorgia Meloni. È un appello per il riconoscimento dello Stato di Palestina. I firmatari chiedono di sospendere ogni rapporto con il settore militare e della difesa di Israele: “Non servono più le dichiarazioni, ma gesti politico-diplomatici concreti ed efficaci”, si legge.

La lettera a Giorgia Meloni

Sono 38 le firme degli ex ambasciatori sulla lettera-appello inviata a Giorgia Meloni. Tra questi Pasquale Ferrara, Stefano Stefanini, Vincenzo De Luca, Rocco Cangelosi e molte altre voci che chiedono di sospendere ogni rapporto e cooperazione con il settore militare e della difesa di Israele.

L’iniziativa ha un senso di urgenza e chiede di sostenere in sede europea ogni provvedimento che preveda sanzioni individuali e di unirsi alla sospensione temporanea dell’accordo Israele-UE.

Scrivono che è l’orrore perpetrato da Israele nella Striscia di Gaza ai danni della stragrande maggioranza dei civili inermi a spingerli ad abbandonare le cautele della diplomazia.

La rottura storica

La lettera lascia intendere che un’azione del genere non è usuale nella diplomazia, ma gli ex ambasciatori si dicono pronti a intraprendere un’iniziativa tanto diversa dal solito per via dell’urgenza della richiesta.

“Ci sono momenti nella storia in cui non sono più possibili ambiguità né collocazioni intermedie”, scrivono. “Questo è il momento in cui vediamo affamate milioni di persone a Gaza, e in cui Israele dichiara apertamente il controllo su tutti i territori abitati dalla popolazione palestinese.

Nella lettera si denunciano le violazioni dei diritti umani e della dignità delle persone, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra, la costante inosservanza della legalità internazionale e del diritto umanitario. Di tutto questo, scrivono, Israele dovrà rispondere.

Chi non ha firmato?

Riccardo Sessa, ambasciatore italiano a Belgrado, Tirana, Pechino e Bruxelles e oggi presidente della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale, non ha firmato la lettera. La sua motivazione è che il riconoscimento dello Stato della Palestina “è un percorso da seguire con prudenza” e “tutte le cautele del caso”.

Sessa dichiara di condividere molti dei punti sollevati dai colleghi e di ritenere importante parlarne oggi, vista la situazione drammatica. “A mio giudizio sia l’Europa sia l’Italia si devono muovere velocemente e senza ambiguità”, ha aggiunto.

Secondo Sessa, al momento è opportuno trovare il coraggio di avviare il dibattito. “Altrimenti, davanti alla storia, passeremo per complici”, spiega. Aggiunge che “stiamo assistendo a una tragedia dalle dimensioni immani”. Conclude sottolineando che generazioni di diplomatici e cooperanti non avrebbero mai pensato di tornare indietro fino al punto di morire di fame.