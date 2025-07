Lettera di Gianni Alemanno dal carcere su caldo e sovraffollamento, "politica dorme con l'aria condizionata"

L’ex sindaco e ministro Gianni Alemanno ha scritto una lettera dal carcere di Rebibbia, dove è detenuto, in cui denuncia le condizioni in cui sono costretti a vivere i detenuti, peggiorate anche a causa delle alte temperature. Oltre alla mancanza di aria condizionata, l’ex politico elenca quelli che ormai sono i problemi strutturali dei penitenziari italiani.

Le lettera di Gianni Alemanno letta in Senato

La lettera di Gianni Alemanno è stata letta in Aula a Palazzo Madama dal senatore Pd Michele Fina, durante l’esame della riforma sulla separazione delle carriere.

Nella missiva l’ex sindaco descrive “l’inferno” vissuto nelle “celle forno” del carcere di Rebibbia.

“Dopo la guerra tra Israele e Iran nei giornali si parla solo del caldo. Ma non quello di cui soffrono i detenuti”, sono le parole pronunciate da Fina scritte da Alemanno.

Il contenuto della lettera di Gianni Alemanno

La lettera è stata pubblicata anche sul profilo Facebook di Gianni Alemanno, intitolata: “Diario di cella 12. Arriva il momento più difficile: il caldo arroventa il sovraffollamento. Ma la politica dorme (con l’aria condizionata)”.

La missiva è stata scritta il 29 giugno 2025, nel 180esimo giorno di detenzione.

“Se uno studente volesse sperimentare in modo evidente il significato del concetto fisico di “gradiente termico” dovrebbe venire qui a Rebibbia e spostarsi dal piano terra fino al secondo e ultimo piano”, ha scritto l’ex sindaco.

Alemanno ha spiegato che al secondo piano del carcere ci sono quasi dieci gradi in più rispetto al piano terra che può godere di un po’ d’umidità che viene dal suolo, ma “se poi, come il sottoscritto, si abita nell’ultima cella del corridoio, quella esposta al sole non solo sul soffitto ma anche su due lati, “l’effetto forno” è una realtà”.

L’ex politico ricorda che il carcere di Rebibbia è stato costruito negli anni ’70, non ha pareti coibentate o impianti di condizionamento e ai carcerati sono concessi solo i ventilatori “quelli antichi da tavolo” e massimo due per cella. Li possono avere solo i detenuti con soldi sul conto corrente, che possono permettersi di comprarli dall’Amministrazione e ognuno prova a inventarsi modi per rinfrescarsi come può.

“i detenuti girano in versione spiaggia (per non dire altro), si buttano in branda come se fossero su un lettino da spiaggia (per non fare altri paragoni), si inventano miserevoli trucchi per contrastare qualche grado di temperatura. Luciano – si legge nella lettera – il nostro anziano di cella, esperto muratore e capo mastro, ha elaborato un complicato sistema di vasi comunicanti per distribuire l’acqua corrente per rinfrescare bottiglie d’acqua e un poco l’ambiente”.

Alemanno denuncia anche che il ventilatore che ha comprato non gli viene consegnato “da quindici giorni, visto che l’Amministrazione, troppo impegnata a organizzare pletorici eventi sportivi e d’intrattenimento dentro il carcere (molto utili a fare bella figura nei TG, di scarso interesse per le persone detenute), non riesce a dare impulso neanche alle più semplici pratiche burocratiche, come comprare qualche ventilatore o qualche medicina, né riesce a nominare il Caporeparto che nel nostro Braccio manca da qualche settimana (da quando se n’è andata la grandissima Cinzia), così come avviene anche nel problematico Braccio G11″.

Il problema del sovraffollamento

Al caldo si aggiunge “la vergogna del sovraffollamento”, ha scritto ancora Alemanno, “ma la politica dorme (con l’aria condizionata) e non si accorge che già a giugno siamo arrivati a cinque proteste carcerarie in giro per l’Italia, errore clamoroso (oggi anche reato, dopo il decreto sicurezza) da parte dei detenuti, follia da cervelli surriscaldati e da persone accatastate una sull’altra”.

Riconoscendo che nel braccio in cui si trova “siamo ai “Parioli” delle carceri laziali”, l’ex politico ha sottolineato che “anche qui, senza un Caporeparto, avvengono cose che non dovrebbero avvenire. Come una persona malata di scabbia che viene messa dentro il nostro reparto per svariati giorni, come una persona “normale” che viene alloggiata nel reparto dei transessuali, come una persona detenuta lasciata dormire una notte in infermeria. Perché non sanno più dove metterli questi detenuti, il cui numero cresce di centinaia ogni mese che passa”.

Alemanno, nella lettera, ha descritto alcuni casi concreti di detenuti malati o che devono andare ai domiciliari eppure restano in carcere e ha fatto presente l’alto numero di suicidi nelle prigioni.

“Nel 2024, 71 persone detenute si sono tolte la vita, nei primi sei mesi del 2025, siamo già a 38, un suicidio ogni cinque giorni, numeri che gridano vendetta, ma che non fanno rumore, perché chi muore in carcere, spesso, muore due volte, nella cella e nell’indifferenza collettiva”, ha scritto l’ex sindaco.