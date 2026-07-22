Lettini e ombrelloni divelti sulla spiaggia a Chioggia da una devastante tromba d'aria, le immagini
Tromba d'aria devasta stabilimenti balneari a Chioggia: lettini e ombrelloni volano via in un attimo.
Una tromba d’aria sviluppatasi in serata ha causato gravi danni ad alcuni stabilimenti balneari della spiaggia di Sottomarina, a Chioggia (Venezia), nella costa a sud della Laguna di Venezia. Particolarmente colpiti i Bagni “Clodia”, i cui lettini e ombrelloni sono stati sollevati e scaraventati a distanza dalla colonna d’aria. Vicinanza agli imprenditori balneari viene espressa dal sindaco, Mauro Armelao, il quale ha diffuso anche un video del fenomeno atmosferico.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.