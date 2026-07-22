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Una tromba d’aria sviluppatasi in serata ha causato gravi danni ad alcuni stabilimenti balneari della spiaggia di Sottomarina, a Chioggia (Venezia), nella costa a sud della Laguna di Venezia. Particolarmente colpiti i Bagni “Clodia”, i cui lettini e ombrelloni sono stati sollevati e scaraventati a distanza dalla colonna d’aria. Vicinanza agli imprenditori balneari viene espressa dal sindaco, Mauro Armelao, il quale ha diffuso anche un video del fenomeno atmosferico.