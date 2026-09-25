Lettonia, quattro soldati italiani feriti durante esercitazione: contro di loro colpi d'arma da fuoco

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Arriva dal ministero della Difesa la notizia di un incidente che ha coinvolto quattro militari italiani dell’Esercito, impegnati nell’ambito della missione NATO Forward Land Forces (FLF) in Lettonia. È accaduto nel corso di un’esercitazione a fuoco presso l’area addestrativa di Ādaži. Le cause sono attualmente in corso di accertamento. I quattro militari sono stati soccorsi e trasferiti presso una struttura sanitaria di Riga: uno di loro verserebbe in condizioni serie.

Incidente in Lettonia

Il Ministero della Difesa ha reso noto un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio in Lettonia, durante un’esercitazione a fuoco nell’area addestrativa di Ādaži. Quattro militari italiani dell’Esercito, appartenenti all’11° Reggimento Bersaglieri e impegnati nell’ambito della missione NATO Forward Land Forces (FLF), sono rimasti coinvolti.

I soldati sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti presso una struttura ospedaliera di Riga, dove sono tuttora sottoposti a cure e accertamenti.

Secondo le prime informazioni, purtroppo uno dei quattro militari versa in condizioni più serie. In ogni caso nessuno risulta, al momento, in pericolo di vita.

Cause dell’incidente

Per quanto riguarda le cause dell’incidente, il Ministero della Difesa fa sapere che sono attualmente in corso di accertamento, ma conferma che l’episodio è avvenuto durante un’esercitazione.

Nello specifico, si tratta di un incidente legato a un’arma da fuoco non automatizzata installata su un veicolo militare italiano. I colpi esplosi avrebbero raggiunto un altro veicolo militare italiano sul quale si trovavano i quattro militari coinvolti.

Al momento sono state avviate le verifiche necessarie per accertare le responsabilità e ricostruire la dinamica dell’accaduto. I familiari dei soldati sono stati informati.

Il ministro della Difesa Crosetto

Al momento l’unico canale ufficiale che sta fornendo informazioni dirette è il Ministero della Difesa, che sottolinea l’attenzione del ministro Guido Crosetto sugli sviluppi della vicenda.

Il post pubblicato su X informa che il ministro è costantemente aggiornato dal capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano, e dal comandante del COVI, il generale di corpo d’armata Giovanni Maria Iannucci.

Il Ministero della Difesa e i vertici militari, si legge nel post, si stringono attorno ai propri commilitoni feriti e alle loro famiglie “con l’augurio di una pronta guarigione”.