Leva militare proposta da Guido Crosetto, Salvini vuole che sia obbligatoria e che duri 6 mesi

Dopo la proposta di Guido Crosetto di istituire una leva militare volontaria, Matteo Salvini ha rilanciato una vecchia idea della Lega. Per il Ministro delle Infrastrutture, ed ex Ministro dell’Interno, sarebbe necessaria una leva militare obbligatoria di sei mesi. Non come era strutturata in passato, ma una sorta di “volontario allargato” per imparare a rispettare il prossimo e contrastare il fenomeno delle baby gang.

La proposta di legge di Guido Crosetto

Come riportato dall’ANSA, Guido Crosetto, Ministro della Difesa, si era detto pronto a presentare un disegno di legge per reintrodurre la leva militare.

Il capo del dicastero vorrebbe proporre “uno schema non molto diverso da quello tedesco, perché prevede una volontarietà. Quello tedesco ha un automatismo che scatta, quello francese è totalmente volontario”.

ANSA Il ministro della Difesa Guido Crosetto a Sassari incontra i soldati della Brigata Sassari, 7 ottobre 2025

Guido Crosetto ha anticipato che, nella bozza del ddl, dovrà essere garantita “la difesa del Paese nei prossimi anni: il documento non parlerà soltanto di numero di militari ma proprio di organizzazione e di regole”.

In un incontro a Parigi con l’omologa francese Catherine Vautrin, il ministro della Difesa ha spiegato che sarebbe necessaria una riflessione sul numero delle forze armate “se la visione che noi abbiamo del futuro è una visione nella quale c’è minore sicurezza”

Una proposta su cui è intervenuto Matteo Salvini.

Matteo Salvini e la leva militare obbligatoria

Nella puntata del 27 novembre di Ore 14 sera, Matteo Salvini, su domanda del conduttore Milo Infante, ha commentato la proposta di legge anticipata da Guido Crosetto.

Per il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, si tratta di un’idea che da tempo è presente nei programmi della Lega.

“Ci sono proposte della Lega ferme da anni, non per fare il militare come me nel 1995” ha dichiarato il politico.

L’ex capo del dicastero degli Interni propone una leva obbligatoria: “Io dico 6 mesi per tutti, ragazzi e ragazze, non per imparare a sparare ma per il pronto soccorso, la protezione civile, il salvataggio in mare, lo spegnimento degli incendi, il volontariato e la donazione del sangue”.

I motivi della proposta

Durante il suo intervento a Ore 14 sera, Matteo Salvini ha precisato, più volte, che non si tratta del militare obbligatorio abolito da tempo e che ognuno rimarrebbe nel proprio territorio.

Il Ministro però sottolinea come all’epoca quell’esperienza sia stata molto utile: “Io lo farei per tutti, perché quando ero militare non c’era il figlio del ricco o del povero, c’erano ragazzi tutti uguali che rispettavano le regole, che rispettavano il prossimo e che uscivano da quei dodici mesi con la schiena dritta”.

La leva militare obbligatoria sarebbe molto utile, secondo Matteo Salvini, soprattutto considerando i fenomeni endemici di “maranza e baby gang”.

Per il politico si tratta di una priorità per se stesso, per la Lega e anche per la comunità “una grande forma di educazione civica”.