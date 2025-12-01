Leva militare volontaria, il ministro Guido Crosetto confessa di avere delle "paure, bisogna fare in fretta"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è tornato sulla questione della leva militare volontaria, consigliando di accelerare su questo aspetto. Lui stesso aveva annunciato un disegno di legge che andrà discusso dalle forze politiche e che prevede di ampliare il numero di persone impegnate nell’esercito con delle forze che si attivino in caso di necessità.

Leva militare volontaria, parla Guido Crosetto

Guido Crosetto ha sottolineato l’importanza di fare in fretta nel disporre la leva militare volontaria, un provvedimento per cui il ministro della Difesa spinge da tempo e che permetterebbe all’Italia di seguire quanto già fatto da Francia e Germania.

Per Crosetto si tratta di una priorità, un intervento che gioverà alla nazione intera. “Penso che questa sia una cosa che non riguarda una maggioranza, non riguarda un partito politico, ma riguarda la sicurezza di una nazione”, ha detto.

ANSA

Il ministro della Difesa Guido Crosetto durante l’incontro con il generale Aoun, comandante delle forze armate libanesi, Roma, 7 Aprile 2023

Le paure e l’appello del ministro della Difesa

Partecipando alla quinta edizione di CasaCorriere Festival presso il Palazzo Reale a Napoli, un’iniziativa del Corriere della Sera, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha ribadito la sua volontà di istituire la leva militare volontaria.

“La mia idea è quella di una forza che si attiva in caso di necessità, non necessariamente militare. Penso a un attacco cyber che paralizza una centrale elettrica, un acquedotto, un aeroporto e ho necessità di specialisti, anche civili, che intervengano”, ha spiegato.

Si tratterebbe insomma di reclutare un numero non ancora definito di riservisti che possano portare le loro competenze alla nazione in caso di bisogno.

Che cos’è la leva volontaria

Interrogato sulle tempistiche atte a rendere realtà la sua proposta, Crosetto ha aggiunto: “Porterò in Consiglio dei ministri una proposta costruita dai tecnici della Difesa da approvare in Parlamento. Bisogna fare in fretta, io sono disponibile a essere presente per due mesi. Ascolteremo i tecnici, ma voglio che tutte le informazioni che ho io, tutte le paure anche che ho io, siano trasferite a chi ha il compito di rappresentare il popolo, che è il potere legislativo, e inviterò loro ad assumersi la responsabilità di decidere insieme come costruiamo la difesa del futuro, come diamo sicurezza all’Italia non adesso, non domani, ma nella prospettiva dei prossimi 10 e 20 anni”.

In sostanza, la leva militare volontaria si avvia a essere un’iniziativa concreta del governo Meloni spinta dal ministro della Difesa Guido Crosetto che ha annunciato un disegno di legge, che dovrebbe passare dal Consiglio dei ministri per poi arrivare in Parlamento. Si rifà ai meccanismi già presenti in Francia e Germania e punta a portare nell’esercito persone con competenze specifiche in settori critici, come la cybersicurezza.

Questo gruppo non sarebbe attivo h24 ma potrebbe essere chiamato in causa nei casi di necessità. A comporlo sarebbero profili come quelli di ex guardie giurate o militari in congedo ma anche civili con competenze in settori come quello medico, ingegneristiche e affini. A essi potrebbero poi essere aggiunti anche giovani che si unirebbero alla causa per garantire la difesa del Paese nei prossimi anni.