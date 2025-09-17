Lewis Hamilton invita a donare per il "genocidio" a Gaza da parte di Israele: "Non possiamo stare a guardare"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Il pilota della Ferrari Lewis Hamilton torna a parla pubblicamente di quanto sta accadendo a Gaza, per sensibilizzare e chiedere aiuto per la popolazione palestinese. “Non possiamo restare a guardare e lasciare che continui”, scrive sui social ricordando il recente rapporto dell’Onu che accusa Israele di genocidio. Il campione di Formula 1, da sempre attivo sui temi sociali, lancia un appello a donare ad alcune organizzazioni che a Gaza lavorano per aiutare la popolazione stremata dalla guerra.

Lewis Hamilton e il genocidio di Israele a Gaza

In una serie di storie su Instagram, Lewis Hamilton affronta la questione della guerra a Gaza e invita i suo fan a sostenere alcune associazioni attive nella Striscia.

“La situazione a Gaza peggiora di giorno in giorno. Negli ultimi due anni più del 10% della popolazione è stata uccisa o ferita, inclusi decine di migliaia di bambini”, scrive il sette volte campione del mondo di Formula 1.

IPA

“Una commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite – ricorda Hamilton – ha descritto quanto accade a Gaza come genocidio“.

“Come esseri umani, non possiamo restare a guardare e lasciare che continui”, scrive il pilota della Ferrari.

“Non possiamo restare a guardare senza fare nulla”

“È difficile non sentirsi impotenti di fronte a una così grande tragedia, ma non possiamo restare a guardare senza fare nulla”, scrive il pilota inglese.

Hamilton invita quindi i suo fan a donare e sostenere tre organizzazioni che lavorano sul campo a Gaza per aiutare la popolazione palestinese: Medici Senza Frontiere, Mezzaluna Rossa, Save the Children Uk.

“Ci sono alcune organizzazioni incredibili che svolgono un ottimo lavoro per aiutare il popolo palestinese e hanno bisogno di fondi per poterlo fare”, spiega Hamilton.

L’impegno di Lewis Hamilton

Lewis Hamilton è uno dei pochi sportivi di alto livello a esporsi in prima persona su quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza.

Non è la prima volta che parla pubblicamente della questione, già in passato aveva condiviso l’appello della ong Save the Children chiedendo il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi nelle mani di Hamas.

Il campione inglese si è spesso esposto per vari temi, dal sociale ai diritti civili. Come il tema del razzismo, ha spesso parlato a favore del movimento Black Lives Matter.

È stato più volte protagonista di iniziative di sensibilizzazione per la salvaguardia dell’ambiente e degli animali.