Leyla Livraghi a Chi vuol essere milionario vince 300 mila euro, chi è la ricercatrice di Pisa "disoccupata"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Una campionessa che ha sbancato Chi vuol essere milionario, vinto 300 mila euro ed emozionato il pubblico con la sua storia. Leyla Livraghi, ricercatrice universitaria di Pisa al momento disoccupata, è arrivata a leggere la domanda da un milione con una scalata che ha mostrato tutta la sua preparazione e la sua bravura, guadagnandosi gli applausi e la stima del pubblico così come quella di Gerry Scotti.

Leyla Livraghi ha vinto 30o mila euro

Una vincita notevole, dunque, nel corso della quindicesima puntata di Chi vuol essere milionario, su Canale 5, domenica 22 marzo.

La concorrente Leyla Livraghi è arrivata addirittura a leggere la domanda da un milione di euro, decidendo però di fermarsi, non dare la risposta e tenersi i 300 mila euro su cui aveva già messo le mani.

Una scalata che la concorrente ha affrontato da subito con decisione, scegliendo il traguardo da 200 mila euro.

La scalata di Leyla Livraghi

Leyla ha risposta a domande di ogni tipo, dall’abito bianco per la sposa introdotto come tradizione dalla Regina Vittoria, passando per Beautiful a Dostoevskij.

La domanda da 300 mila euro ha riguardato poi l’iconica canzone Nel blu dipinto di blu, canzone scritta da Franco Migliacci che, svegliandosi dopo aver bevuto un buon Chianti, vide un’opera importante.

L’opera in questione era di Chagall, come risposto dalla concorrente, che invece ha deciso di non rischiare sull’ultima domanda, quella da un milione di euro.

La domanda da un milione di euro

"Quale di questi avvenimenti capitò a San Francesco d’Assisi prima di diventare poeta e Santo" era il quesito.

Delle 4 opzioni (Fu accusato di praticare l’usura; Fu rapito e liberato dopo 8 mesi; Accoltellò lo zio per un debito di gioco; Finì in carcere a Perugia per un anno) la concorrente non è riuscita ad arrivare alla risposta decidendo di fermarsi e tenersi il bottino da 300 mila euro.

"Sono una medioevista, quindi dovrei saperla, ma non è così", ha ammesso Leyla. La risposta corretta, per la cronaca, era che San Francesco finì in carcere a Perugia per un anno.

Chi è la ricercatrice di Pisa "disoccupata"

Ma chi è Leyla Livraghi, che ha conquistato tutti per la preparazione e per la sua storia? Originaria di San Pietro in Lama (in provincia di Lecce), vive a Pisa, ha 38 anni, è una ricercatrice universitaria e al momento è incredibilmente disoccupata.

Laureata in italianistica e con un dottorato in letteratura medievale, ha lavorato come ricercatrice in diversi Paesi, tra cui Inghilterra, Irlanda, Svizzera, Germania e Stati Uniti.

Da dieci anni fidanzata con Alessandro, anche lui studioso e fisico teorico, a fine puntata Leyla ha mostrato il suo portafortuna: "la medaglia che ho avuto per la lectura dantis che ho fatto alla società dantesca italiana".