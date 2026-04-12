Libano, carro armato israeliano si scontra con mezzi italiani dell'Unifil, nessun ferito
Un carro armato israeliano si è scontrato con due mezzi italiani nel sud del Libano, causando danni ma senza fare feriti tra i soldati
Per due volte in una giornata un carro armato dell’Idf, l’esercito israeliano, si è scontrato veicoli italiani dell‘Unifil, la missione Onu che dovrebbe garantire la sicurezza e la pace nel sud del Libano. Non ci sarebbero feriti tra i soldati italiani, ma i mezzi sarebbero stati gravemente danneggiati dallo scontro. Inizialmente, l’Unifil aveva categorizzato gli incidenti come “uno speronamento”, ma successivamente il contingente italiano ha negato che si trattasse di atti intenzionali.
- Carro armato israeliano si scontra con mezzi italiani in Libano
- Nessun ferito tra i soldati italiani
- Il discorso di Netanyahu in visita nel sud del Libano
Carro armato israeliano si scontra con mezzi italiani in Libano
L’Unifil ha comunicato attraverso i propri canali social che nella giornata di oggi 12 aprile, per due volte un carro armato dell’esercito israeliano si è scontrato un mezzo italiano.
“In due occasioni oggi, i soldati delle Forze di Difesa Israeliane (Idf) hanno speronato veicoli di Unifil con un carro armato Merkava, in un caso causando danni significativi. I soldati avevano bloccato una strada a Bayada utilizzata per accedere alle posizioni di Unifil” si legge nel comunicato.
Nessun ferito tra i soldati italiani
Come scritto anche nel comunicato dell’Unifil, uno dei mezzi coinvolti negli scontri sarebbe rimasto gravemente danneggiato dallo speronamento del carro armato israeliano.
La stessa missione Onu, stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa, avrebbe specificato che i soldati italiani non sarebbero rimasti feriti nello speronamento.
Il contingente italiano ha poi tenuto a specificare che gli scontri sarebbero stati accidentali. In un comunicato, i militari hanno parlato di scontri durante una manovra tra un carro armato e due mezzi, che non avrebbero riportato danni seri.
Il discorso di Netanyahu in visita nel sud del Libano
Proprio nella giornata di oggi il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu è andato in visita nel sud del Libano e ha ribadito le intenzioni del suo governo per la regione.
“La guerra continua, anche all’interno della zona di sicurezza in Libano. I nostri nemici l’Iran e l’Asse del Male volevano distruggerci, e ora stanno combattendo per la propria sopravvivenza” ha dichiarato Netanyahu.
“Abbiamo sventato la minaccia di invasione dal Libano grazie a questa fascia di sicurezza, e stiamo eliminando il pericolo dei missili anticarro e dei razzi. C’è ancora molto da fare, ma abbiamo sostanzialmente cambiato il volto del Medio Oriente” ha poi concluso il primo ministro israeliano.