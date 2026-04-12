Libano, carro armato israeliano si scontra con mezzi italiani dell'Unifil, nessun ferito

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Per due volte in una giornata un carro armato dell’Idf, l’esercito israeliano, si è scontrato veicoli italiani dell‘Unifil, la missione Onu che dovrebbe garantire la sicurezza e la pace nel sud del Libano. Non ci sarebbero feriti tra i soldati italiani, ma i mezzi sarebbero stati gravemente danneggiati dallo scontro. Inizialmente, l’Unifil aveva categorizzato gli incidenti come “uno speronamento”, ma successivamente il contingente italiano ha negato che si trattasse di atti intenzionali.

Carro armato israeliano si scontra con mezzi italiani in Libano

L’Unifil ha comunicato attraverso i propri canali social che nella giornata di oggi 12 aprile, per due volte un carro armato dell’esercito israeliano si è scontrato un mezzo italiano.

“In due occasioni oggi, i soldati delle Forze di Difesa Israeliane (Idf) hanno speronato veicoli di Unifil con un carro armato Merkava, in un caso causando danni significativi. I soldati avevano bloccato una strada a Bayada utilizzata per accedere alle posizioni di Unifil” si legge nel comunicato.

ANSA

L’Unifil è la missione Onu incaricata di mantenere la pace nel sud del Libano, territorio che Israele sta attaccando da quando gli Stati Uniti hanno iniziato a bombardare l’Iran.

Nessun ferito tra i soldati italiani

Come scritto anche nel comunicato dell’Unifil, uno dei mezzi coinvolti negli scontri sarebbe rimasto gravemente danneggiato dallo speronamento del carro armato israeliano.

La stessa missione Onu, stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa, avrebbe specificato che i soldati italiani non sarebbero rimasti feriti nello speronamento.

Il contingente italiano ha poi tenuto a specificare che gli scontri sarebbero stati accidentali. In un comunicato, i militari hanno parlato di scontri durante una manovra tra un carro armato e due mezzi, che non avrebbero riportato danni seri.

Il discorso di Netanyahu in visita nel sud del Libano

Proprio nella giornata di oggi il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu è andato in visita nel sud del Libano e ha ribadito le intenzioni del suo governo per la regione.

“La guerra continua, anche all’interno della zona di sicurezza in Libano. I nostri nemici l’Iran e l’Asse del Male volevano distruggerci, e ora stanno combattendo per la propria sopravvivenza” ha dichiarato Netanyahu.

“Abbiamo sventato la minaccia di invasione dal Libano grazie a questa fascia di sicurezza, e stiamo eliminando il pericolo dei missili anticarro e dei razzi. C’è ancora molto da fare, ma abbiamo sostanzialmente cambiato il volto del Medio Oriente” ha poi concluso il primo ministro israeliano.