Liborio Cataliotti e il perché Andrea Sempio non si farà interrogare dai pm, svelato il motivo del rifiuto

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Andrea Sempio continuerà a non rispondere alle domande dei pm che indagano sul delitto di Garlasco in cui venne uccisa Chiara Poggi. Non si tratta di timore o del rifiuto di collaborare alle indagini, ma di una chiara strategia processuale tracciata dagli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia.

Liborio Cataliotti sul silenzio di Andrea Sempio di fronte ai pm

Secondo i legali di Andrea Sempio, l’interrogatorio avverrebbe in una fase in cui il fascicolo non sarebbe ancora pienamente definito. E per questo motivo, l’indagato si avvarrà della facoltà di non rispondere, rinviando ogni confronto a un momento successivo, davanti al giudice dell’udienza preliminare.

Non ci sarà, dunque, alcun interrogatorio davanti ai pm Stefano Civardi, Valentina De Stefano e Giuliana Rizza. Per Cataliotti e Taccia a parlare sono i dati scientifici e le consulenze tecniche depositate.

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È questa la strategia raccontata dall’avvocato Cataliotti alla testata Open. Che argomenta: “Ci sarà tempo e modo davanti al Gup, se ci si arriva. Crediamo che le nostre consulenze siano schiaccianti rispetto alla necessità di una sua spiegazione, soprattutto quella relativa alle scarpe, ma non solo quella a onor del vero”.

E ancora: “Quindi cosa dovrebbe mai spiegare una persona che non c’entra nulla con l’omicidio? Non ha mai visto i video, non era sulla scena del fatto, ha sentito le contestazioni che gli sono state rivolte. Bene, prende atto, punto e a capo”.

L’avvocato Cataliotti contesta gli indizi a carico di Sempio

Nell’intervista, Cataliotti smonta una per una tutte le contestazioni ai danni di Sempio. Le scarpe con suola a pallini? Troppo piccole per essere calzate dal suo assistito. I soliloqui di Sempio in auto? Solo commenti e non reali confessioni.

L’impronta 33? “Si pretende di assegnarla a Sempio a partire da riproduzioni iconografiche diverse l’una dall’altra e sbagliate”.

Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi? “La perizia sul Dna sulle dita di Chiara Poggi vale zero”.

Il legale di Sempio punta sulle consulenze

L’avvocato Liborio Cataliotti ha poi aggiunto altri dettagli ai microfoni di Ignoto X, la trasmissione di La7 condotta da Pino Rinaldi.

Ribadendo che Sempio non intende rispondere ai pm, Cataliotti si è espresso in questi termini: “La notizia di oggi credo che sia che abbiamo depositato delle consulenze di massimi esperti a livello nazionale, quale il dottor Pelosi, quale Armando Palmeggiani, la dottoressa Baldi, financo il progettista di scarpe De Angelis ed ancora il dottor Bisogno“.

“Massimi esperti a livello nazionale che fronteggiano alla pari […] le consulenze di controparte. Questo voglio dire a titolo introduttivo e di questo parlerò. Dell’interrogatorio inizieremo a ragionare da domani”.