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Un gestore è stato denunciato a Licata e oltre 9.000 litri di gasolio irregolare sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza. L’intervento, eseguito nell’ambito dei controlli sulle accise e sui prodotti energetici, è stato finalizzato a contrastare pratiche illecite nella distribuzione di carburanti, con gravi ripercussioni sulla salute pubblica e sull’ambiente.

Operazione della Guardia di Finanza: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, i militari del Comando Provinciale di Agrigento hanno portato a termine un’attività di controllo che ha permesso di individuare un impianto di distribuzione stradale a Licata dedito alla commercializzazione di gasolio non conforme alle normative vigenti. L’azione si inserisce in una più ampia strategia di monitoraggio del territorio, volta a verificare la qualità dei carburanti immessi sul mercato e la corretta corresponsione delle imposte dovute.

Le analisi e la scoperta del gasolio alterato

Durante il controllo, i finanzieri hanno prelevato campioni di carburante per sottoporli ad analisi chimiche. Gli esami hanno rivelato che il gasolio distribuito risultava alterato: il punto di infiammabilità era significativamente inferiore rispetto ai limiti previsti dalla normativa. Questa anomalia è stata attribuita alla miscelazione illecita del prodotto con sostanze estranee, come solventi, benzine o oli vegetali esausti, pratica che costituisce una grave frode ai danni dello Stato e dei consumatori.

Conseguenze per la salute, l’ambiente e i motori

L’utilizzo di carburante “non a norma” non solo comporta un danno economico per l’erario, a causa del mancato pagamento delle imposte, ma rappresenta anche un serio rischio per la salute pubblica e per l’ambiente. L’impiego di gasolio adulterato può infatti generare un elevato livello di inquinamento e condizioni di pericolo nell’utilizzo del prodotto. Inoltre, l’uso di tali carburanti può provocare danni ingenti ai motori degli autoveicoli, compromettendone il funzionamento e la sicurezza.

Denuncia e ipotesi di reato

A seguito delle irregolarità riscontrate, il gestore dell’impianto è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento per le ipotesi di frode in commercio e sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici.

IPA