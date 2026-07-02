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Eseguito un arresto per tentata truffa aggravata ai danni di una donna di 67 anni dai Carabinieri a Licata (Agrigento): un 50enne originario di Catania, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a misura cautelare, è stato fermato in flagranza mentre cercava di raggirare l’anziana con la complicità di altri soggetti.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è stato reso possibile grazie alla denuncia tempestiva della vittima e a una rapida attività investigativa che ha permesso di bloccare il sospettato prima che il reato venisse portato a termine.

L’episodio ha avuto origine dalla denuncia presentata da una donna di 67 anni, residente a Licata. La vittima ha raccontato di essere stata contattata telefonicamente da un individuo che si è spacciato per Carabiniere. L’uomo, con la scusa di una presunta clonazione della carta bancomat, ha convinto la donna a consegnare 7.000 euro in contanti a uno sconosciuto che si è presentato poco dopo alla sua abitazione.

Non contenti, i truffatori hanno tentato un secondo colpo: la donna è stata nuovamente chiamata da un altro sedicente appartenente all’Arma, che le ha chiesto di preparare oggetti e monili in oro per un presunto confronto con la refurtiva di una rapina avvenuta in una gioielleria.

In questa circostanza, un complice si è recato presso l’abitazione della vittima e ha cercato di impossessarsi dei preziosi, arrivando a usare violenza nei confronti della donna. Solo le urla provenienti dalla stanza dell’anziana madre convivente hanno messo in fuga il malvivente.

A seguito dell’aggressione, la vittima ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari.

L’intervento dei Carabinieri

Ricevuta la denuncia, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Licata, con il supporto dei militari della locale Stazione, hanno organizzato servizi di osservazione e controllo nei pressi dell’abitazione della donna. Durante questi appostamenti, i militari hanno individuato il 50enne catanese mentre si introduceva nello stabile con il pretesto di dover effettuare un “campionamento fotografico” dei monili in oro che la vittima aveva già preparato.

L’uomo è stato immediatamente bloccato dagli operanti, che hanno così impedito la consumazione del reato. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale “Di Lorenzo” di Agrigento, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il giudizio di convalida.

Le raccomandazioni delle forze dell’ordine

L’episodio, sottolineano i Carabinieri, conferma quanto sia fondamentale mantenere alta la guardia contro le truffe ai danni degli anziani e delle persone più vulnerabili. L’Arma rinnova l’invito a non fidarsi di richieste telefoniche di denaro, gioielli o altri beni preziosi avanzate da sconosciuti, anche se questi si qualificano come appartenenti alle forze dell’ordine. In caso di dubbi o situazioni sospette, è sempre consigliato contattare il Numero Unico di Emergenza 112.

L’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale “Di Lorenzo” di Agrigento, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA