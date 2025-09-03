Licenziamenti Yoox in Italia, oltre 200 dipendenti rischiano il posto per calo delle vendite

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Yoox Net-A-Porter pronta a licenziare 211 dipendenti. L’azienda attiva nel settore dello shopping online ha comunicato nelle scorse ore ai sindacati l’apertura della procedura di licenziamento collettivo. Attualmente rischiano il posto di lavoro circa 160 persone assunte presso la sede di Bologna e le 50 che operano nella sede milanese.

Yoox, aperta procedura di licenziamento collettivo in Italia

La comunicazione da parte di Yoox ai sindacati è giunta nella serata di martedì 2 settembre. Il colosso dello shopping online ha fatto sapere che ha intenzione di licenziare 211 lavoratori attivi negli stabilimenti italiani.

Yoox è stata fondata dall’imprenditore Federico Marchetti. La società ha avuto una crescita esponenziale dopo l’apertura, arrivando a valere più di un miliardo in Borsa.

ANSA La sede milanese di Yoox

Nel 2018 Marchetti ha venduto le sue quote a Richemont che, poco meno di un anno fa, ossia nell’ottobre 2024, ha ceduto Yoox Net-A-Porter a Mytheresa. L’operazione di acquisizione di Yoox Net-A-Porter effettuata da Mytheresa è stata definita nell’aprile 2025.

Ora, la società ha informato i sindacati che ha in progetto di attuare un pesante piano di tagli, spiegando che la decisione sui licenziamenti è stata pensata a causa delle difficoltà del mercato.

Gli esuberi dichiarati sono 211 a fronte di circa 1.100 addetti in Italia.

La Cgil sul piede di guerra: “Licenziamenti? Inaccettabile questa modalità”

La Cgil, non appena ha appreso la notizia, ha espresso preoccupazione e ha criticato l’agire di Yoox.

“C’è grande preoccupazione – ha affermato Mariano Vendola del sindacato -. È inaccettabile la modalità del licenziamento collettivo visto l’azienda ha a disposizione tanti altri strumenti per tutelare i lavoratori”.

“In Emilia Romagna non siamo abituati a certi comportamenti. Ci aspettiamo che vengano attivati subito gli ammortizzatori sociali“, ha concluso Vendola.

Tagli a livello globale

Yoox ha inoltre fatto sapere che i licenziamenti non riguarderanno solamente i lavoratori assunti in Italia. Saranno colpiti anche alcuni dipendenti che operano negli Stati Uniti d’America e in Inghilterra.

Nel complesso, saranno circa 700 le persone che perderanno il lavoro. Un piano necessario “per riassicurare crescita e forza finanziaria dopo anni di declino”, spiegano i vertici aziendali nella nota diramata da LuxExperience Bv, la società che controlla Mytheresa.

La società, si legge sempre nel comunicato, “riconosce l’impatto che queste misure possono avere sulle persone coinvolte ed è impegnata a sostenere i dipendenti interessanti cercando soluzioni responsabili e costruttive”.