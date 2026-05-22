Licenziamento a Varese, donna sorpresa a dormire sul divano fa causa all'azienda e vince: risarcimento e Tfr

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Una donna di Varese, rientrata a lavoro a pochi mesi dal parto, aveva approfittato della pausa pranzo per riposarsi, assopendosi su un divanetto in ufficio. Scoperta a dormire sul luogo di lavoro, i datori della ditta, per la quale la donna lavorava da anni, l’hanno licenziata. Il Tribunale di Varese ha decretato assolutamente illegittimo il licenziamento, condannando l’impresa a versare all’ex dipendente un indenizzo, il Tfr e i contributi.

Si era addomentata in ufficio

L’episodio avvenne nell’aprile del 2023. All’epoca la donna, assunta a tempo indeterminato, era diventata madre da pochi mesi.

Attorno alle ore 13:00 aveva timbrato il cartellino ed era uscita in pausa pranzo, per poi far rientro in ufficio mezz’ora dopo.

La donna, che soffriva di ansia e attacchi di panico, approfittò dei 30 minuti di pausa rimanenti per stare tranquilla e recuperare il sonno perduto a causa del bebè e si sdraiò su un divanetto dell’infermiera dell’azienda.

Alcuni colleghi la trovarono addormentata sul divano e dell’accaduto si accorsero anche i datori di lavoro.

Il licenziamento per colpa del pisolino

Nonostante fosse ancora in pausa, la donna, al rientro in ufficio, timbrò istintivamente il cartellino e fu proprio questo gesto a costarle il posto.

Trovandola a dormire durante l’orario di lavoro, scattato appunto dopo il timbro al cartellino, i datori di lavoro avviarono nei suoi confronti un procedimento disciplinare.

Il mese successivo, nel maggio 2023, il contratto a tempo indeterminato fu recesso e l’impiegata fu licenziata.

La donna scelse di agire legalmente contro i datori di lavoro, chiedendo inizialmente il reintegro in azienda; cui ha in seguito rinunciato avendo trovato impiego altrove.

La decisione del Tribunale di Varese

Del caso si è occupata Federica Cattaneo, giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Varese.

La sentenza ha dichiarato nullo il licenziamento del 4 maggio 2023, ritenendo “inifluente” il timbro del cartellino anticipato.

“La condotta della lavoratrice non integra affatto gli estremi della giusta causa di licenziamento e, tanto meno, della specifica colpa grave ulteriormente richiesta ai fini della validità del licenziamento” si legge nella sentenza.

Così come stabilito dal Tribunale, la donna dovrà ricevere un indennizzo pari a 15 mensilità, circa 35.000 euro, da aggiungersi a Tfr e contributi.

Le norme sul periodo di maternità

Se quello effettuato dell’azienda di Varese è stato ritenuto illegittimo è anche perché la legge italiana vieta il licenziamento nel periodo compreso tra l’inizio della gravidanza e il compimento di un anno di età del bambino.

Tale norma è valida sia per la lavoratrici madri che per i lavoratori padri che usufruiscono del congedo di paternità.

Durante questo periodo, il datore di lavoro ha il diritto di licenziare il dipendente soltanto in caso di mancato superamento del periodo di prova, un comportamento talmente grave da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro o la cessazione dell’attività aziendale.