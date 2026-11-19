Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un operaio di 31 anni è stato licenziato da un cantiere navale di Marina di Carrara attraverso un messaggio su WhatsApp. Il lavoratore aveva fatto ricorso, per i metodi e per la motivazione del licenziamento, ma il giudice gli ha dato torto. Tra le motivazioni, anche la presentazione tardiva del ricorso contro il licenziamento, dimostrata dalle spunte blu di WhatsApp.

Licenziato con WhatsApp, la prova delle spunte blu

Il giudice di primo grado del tribunale del lavoro ha dato torto all’operaio, che aveva fatto ricorso contro il suo licenziamento da parte di un cantiere navale di Marina di Carrara. Nelle motivazioni, la corte ha specificato che il ricorso era stato presentato in ritardo e che quindi non poteva essere considerato come valido.

Tra le prove portate per questo ritardo, anche le cosiddette spunte blu di WhatsApp. Attraverso una perizia, il tribunale ha infatti stabilito che il messaggio era stato letto dall’operaio con tempistiche che compromettevano la validità del suo ricorso. Le spunte blu di WhatsApp appaiono quando si apre la chat in cui è presente un messaggio non letto.

È possibile, attraverso un cambiamento nelle impostazioni dell’applicazione, fare in modo che non compaiano. In questo modo, però, non sarà più possibile nemmeno vedere quando gli altri utenti hanno visualizzato i propri messaggi.

L’infortunio prima del licenziamento

Tutta la vicenda è partita da un infortunio. Il 31enne stava lavorando inserendo un tubo nel fianco di una barca, quando si è ferito al pollice a causa di una lamiera non segnalata. Trasportato in ospedale, ha avuto bisogno di un intervento chirurgico che evitasse danni permanenti alla mano.

L’Inail, l’ente nazionale che si occupa degli infortuni sul lavoro, gli aveva concesso 85 giorni di inabilità assoluta al lavoro in modo che potesse riprendersi dall’operazione. Tornato al lavoro, l’uomo però non riusciva a svolgere le mansioni assegnategli a causa dei forti dolori alla mano. Una visita straordinaria del medico del lavoro aveva certificato la sua inabilità, almeno momentanea, a svolgere il proprio lavoro.

La richiesta di cambiamento di mansioni e il licenziamento

A quel punto, l’operaio aveva chiesto una modifica delle proprie mansioni lavorative, in modo che potesse continuare a lavorare, “riservandosi ogni azione volta all’accertamento in capo al datore di lavoro della mancata applicazione delle necessarie misure di sicurezza”, si legge nella sentenza.

Passati cinque mesi da questo episodio, l’operaio era stato licenziato per “giustificati motivi soggettivi”, hanno chiarito i giudici. Solo successivamente, il lavoratore aveva fatto ricorso, ma le tempistiche sono state errate e quindi il ricorso non è stato approvato.