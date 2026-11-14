Licenziata perché non si presenta al lavoro a Milano, era segregata dall'ex: reintegrata dopo una vertenza

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Una donna è stata licenziata per assenza ingiustificata a Milano, ma era stata segregata dall’ex che le aveva impedito fisicamente di andare al lavoro. Nonostante avesse provato ad avvisare l’azienda, l’impresa ha comunque deciso di rescindere il suo contratto. Ora deve reintegrarla e risarcirla per discriminazione di genere.

Il licenziamento della donna

Una donna, impiegata amministrativa a tempo indeterminato, è stata licenziata dall’azienda per assenza ingiustificata. La dipendente non si era presentata al lavoro perché era stata segregata in casa dall’ex compagno.

Da tempo la lavoratrice era vittima di comportamenti vessatori e persecutori da parte dell’ex partner, culminati nella privazione della libertà personale con l’uomo che l’aveva chiusa in casa, impedendole fisicamente di andare al lavoro.

Nonostante la lavoratrice avesse cercato di avvisare l’azienda dell’inferno che stava vivendo non appena in possesso del telefono, avesse cercato di spiegare la situazione e malgrado sul posto di lavoro i comportamenti aggressivi dell’uomo fossero ben noti, dato che era arrivato perfino a minacciare il preposto aziendale, l’azienda aveva proceduto a contestarle l’assenza ingiustificata, intimando infine il licenziamento per giusta causa.

La causa della lavoratrice

La donna ha però impugnato il licenziamento e si è rivolta al Centro Donna della Cgil di Milano. Il sindacato ha ritenuto l’atto non solo illegittimo sul piano giuridico, “poiché la prestazione era divenuta totalmente inesigibile per cause non imputabili alla dipendente”, ma “profondamente discriminatorio ai sensi dello Statuto dei Lavoratori, configurandosi come una discriminazione diretta connessa al genere”.

La vicenda, almeno dal punto di vista meramente professionale, si è quindi chiusa con una conciliazione sindacale, con il pieno riconoscimento dell’illegittimità del provvedimento disciplinare subito dalla donna.

In una nota Cgil Milano ha sottolineato che è così stato ribaltato “un atto di profonda ingiustizia sociale“. “L’impugnazione del licenziamento ha portato l’azienda a fare un totale passo indietro in sede conciliativa”, ha raccontato la responsabile del Centro Donna della Cgil Milano, Elena Bettoni, aggiungendo che “l’accordo raggiunto non rappresenta soltanto la risoluzione di una controversia legale e il ristoro economico per i danni subiti dalla lavoratrice, ma assume un importante valore politico e sindacale”.

Il reintegro e il risarcimento della dipendente

Grazie all’intervento del Centro Donna della Cgil di Milano, la dipendente ha ottenuto non solo l’annullamento del licenziamento, ma anche un risarcimento economico, dopo che il caso è stato inquadrato come una forma di discriminazione di genere.

Sopravvivere a un abuso “significa dover ricostruire la propria identità, fare i conti con lo stress post-traumatico e combattere contro lo stigma sociale”, ha evidenziato Elena Bettoni.

“Se a questo si aggiunge la perdita dell’indipendenza economica, pilastro fondamentale per sottrarsi a un contesto maltrattante, la vittima viene colpita due volte”, ha continuato la responsabile del Centro Donna della Cgil di Milano.