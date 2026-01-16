Licenziato a Brescia per aver recuperato 1 euro di resto dalla macchinetta del caffè, ditta condannata

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un dipendente con un contratto da metalmeccanico è stato licenziato a Brescia per aver ritirato il resto di 1 euro e 60 centesimi dalla macchinetta del caffè. I fatti risalgono al giugno 2024. Il lavoratore si era recato al distributore. Dopo aver acquistato e consumato la bevanda, non ha ottenuto il resto. Il giorno successivo, quando è arrivato il tecnico, si è preso ciò che gli spettava. Il direttore del personale dell’azienda, venuto a conoscenza dell’episodio e non avendo capito se il dipendente avesse recuperato il denaro con il consenso o meno del tecnico, aveva avviato un procedimento interno che aveva portato al licenziamento dell’uomo. Il Tribunale di Brescia ha stabilito che il lavoratore dovrà essere risarcito con 18 mensilità.

Brescia, licenziato per aver preso 1,60 euro di resto dalla macchinetta del caffè

Il caso è scoppiato dopo che il dipendente, il giorno successivo al mancato resto dalla macchinetta, si è preso i soldi quando al distributore è giunto un tecnico.

Un collega l’aveva visto prendere le monetine e ha sospettato che il denaro fosse stato ritirato senza il consenso del tecnico del distributore. Tra i due lavoratori è nata una diatriba che è finita sul tavolo del responsabile del personale della ditta in questione.

ANSA

A questo punto, l’uomo che aveva bevuto il caffè senza ricevere il resto di 1,60 euro in un primo momento, aveva restituito le monete prese all’arrivo del tecnico. A distanza di due settimane dai fatti, il colpo di scena: il lavoratore si era visto recapitare un provvedimento di licenziamento dalla società per cui lavorava da oltre 14 anni.

Il licenziamento, recita il documento, è stato deciso in quanto il dipendente “si è approfittato della distrazione dell’operatore dei distributori automatici, presenti in azienda, per appropriarsi indebitamente di parte del denaro, sottraendolo dai relativi incassi”.

La sentenza del giudice: ditta condannata a pagare 18 mensilità al lavoratore

Il dipendente ha impugnato il licenziamento in Tribunale. Pochi giorni fa, il giudice del lavoro del Tribunale di Brescia ha sentenziato che il provvedimento aziendale è “del tutto sproporzionato“.

La ditta è stata condannata a pagare al lavoratore 18 mensilità di indennizzo, pur riconoscendo concluso il contratto. Tra l’altro l’uomo non ha nemmeno preteso di essere reintegrato.

La società lo aveva anche accusato di essere arrivato alle mani con il collega che lo aveva visto ritirare le monete. E ancora, era stato sostenuto che ci fossero state minacce, fatto poi smentito dalle indagini.

Il giudice Natalia Pala, del Tribunale civile bresciano, ha ricostruito l’intera vicenda e nella sentenza pubblicata nei giorni scorsi ha spiegato tutte le motivazioni alla base della condanna dell’azienda a pagare 18 mensilità di indennizzo al suo ex dipendente.

“Con riferimento all’ipotesi di minaccia sia verbale che fisica – si legge nella sentenza emessa dal giudice Natalia Pala – occorre in primo luogo rilevare la genericità della contestazione, priva di alcuno specifico riferimento. Inoltre il collega, ascoltato dal giudice, aveva spiegato che il dipendente che si era preso le monetine “era stato sgarbato ma non minaccioso”.

Le motivazioni della sentenza

Per quel che riguarda il nodo relativo al consenso del tecnico sul recupero da parte del dipendente di 1,60 centesimi, non è stato possibile accertare se ci fosse stato o meno; è stato stabilito che tale dinamica, nel procedimento civile, doveva essere dimostrata dall’azienda.

Per il Tribunale di Brescia, ad ogni modo, ai fini del licenziamento, non c’è necessità di stabilire se il dipendente si fosse appropriato indebitamente o con consenso delle monete. Ciò che si doveva acclarare era se vi fossero state conseguenze negative per la ditta.

“Si ritiene l’intimato licenziamento obiettivamente sproporzionato rispetto alla gravità della condotta complessivamente realizzata dal dipendente”, si legge nella sentenza.

“Il tecnico – scrive sempre il giudice – negava di aver mai autorizzato il recupero del denaro, mentre il ricorrente riferiva di aver desunto un implicito consenso dall’assenza di diniego”.

Nel presentare il ricorso, il dipendente licenziato aveva sostenuto “l’assenza di proporzionalità tra le condotte contestate e la sanzione espulsiva irrogata, valorizzando sia la lunga durata del rapporto lavorativo priva di precedenti disciplinari e la circostanza che il ricorrente avesse immediatamente riconsegnato l’esigua somma di cui si era, peraltro, legittimamente riappropriato, facendo presente che la società avrebbe al più dovuto optare per l’applicazione di una sanzione conservativa”.